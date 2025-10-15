Construyó un barco en su jardín
Un industrial zarauztarra, con ayuda de un inventor y varios gremios, se hizo un pesquero en 1970
San Sebastián
Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:02
Asociamos la construcción de embarcaciones a los astilleros, en el caso de las de gran porte, o en todo caso a empresas especializadas. Pero también ... es posible construirse un pequeño barco pesquero uno mismo, con ayuda de algunos gremios, en el jardín de tu casa.
Es lo que demostró hace 55 años José Arrrillaga, «industrial zarauztarra que posee una fábrica de productos refractarios en la carretera de Santiago-Erreka, término municipal de Aya».
Así le identificaba Joaquín Ormaechea cuando desveló la historia en la edición de EL DIARIO VASCO del 16 de octubre de 1970, con la siguiente cabecera…
Ormaechea, como muchos veraneantes y zarauztarras, se había sorprendido durante el verano del 70 al descubrir un barco en construcción en un espacio separado de la costa por un muro: «Sobre el paseo una tapia y, tras ella, en un jardín, un airoso barco de pesca. Sí, efectivamente, un barco en un jardín, enmarcado por las nobles siluetas de las villas 'Santillana' y 'Aguilapuente'».
Allí, contaban en DV, «don José Arrillaga ha financiado la construcción de este buque; contrató particularmente a los diversos sectores: electricistas, chapistas, montadores, etc., etc., que trabajaron en el jardín de su casa, 'Aguilapuente'. Ha visto cómo el buque iba día a día tomando forma y como era totalmente equipado».
El aspecto de la embarcación se apreciaba en las fotografías que ilustraron aquel reportaje…
Por cierto, que el zarauztarra decidió llamar a su barco 'Gure keska' ('Nuestra preocupación') porque «al principio, tuvo dificultades con la Administración, serias dificultades. Hubo hasta una orden de desguace del pesquero… pero finalmente todo se ha arreglado y el casco metálico de la embarcación podrá tomar, en breve, contacto con las aguas del Cantábrico».
Para ello, estaba previsto utilizar una grúa que alzase al 'Gure keska' por encima de la tapia y permitiera su botadura en la playa de Zarautz.
Inventor oriotarra
Aquel pesquero de bajura se hice «de acuerdo al original método diseñado por el inventor oriotarra don Ignacio Sarasúa, quien ha dirigido personalmente, en el improvisado astillero de los jardines de 'Aguilapuente', su construcción», escribieron.
La embarcación medía 18 metros de eslora y cinco de manga. ¿Alguien sabrá más detalles sobre su peculiar historia?
