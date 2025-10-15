Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La calle de la memoria guipuzcoana

Construyó un barco en su jardín

Un industrial zarauztarra, con ayuda de un inventor y varios gremios, se hizo un pesquero en 1970

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:02

Asociamos la construcción de embarcaciones a los astilleros, en el caso de las de gran porte, o en todo caso a empresas especializadas. Pero también ... es posible construirse un pequeño barco pesquero uno mismo, con ayuda de algunos gremios, en el jardín de tu casa.

