Playa de Deauville a comienzos del siglo XX. Pronto se convertirá en campo de batalla de la Gran Guerra.
Historias de Gipuzkoa

Los cañones de agosto truenan en San Sebastián

Carlos Rilova Jericó

Carlos Rilova Jericó

Martes, 19 de agosto 2025, 06:29

La Gran Guerra llega a San Sebastián

Pocos eran los que, al filo del año 1914, con altas responsabilidades políticas, o algo de información y buena formación, pasaban por alto que pronto ... habría una guerra de consecuencias imprevisibles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

