Dos personas resultan heridas en una colisión múltiple entre tres camiones en la AP-8 en Irun
La circulación en la N-I también presenta retenciones de hasta 4 kilómetros a la altura de Tolosa por la avería de otro vehículo pesado
Catalina Cárdenas
San Sebastián
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:07
Una colisión múltiple en la que se han visto implicados tres camiones está provocando esta tarde importantes problemas de circulación en la AP-8, a la altura de Irun, en sentido Behobia. El accidente ha tenido lugar a las 16:45 horas y ha dejado un balance de dos heridos, ambos conductores de los vehículos implicados.
Según han informado fuentes de la Ertzaintza, como consecuencia del choque, uno de los carriles se ha cortado a la circulación, lo que está generando retenciones de hasta tres kilómetros en la zona. Ello está afectando notablemente al tráfico en sentido Francia.
🚨 Bi kamioien arteko #Istripua #Ap8 Km 1 #Irun Behobiako norantzan.— Trafiko (@trafikoaEJGV) September 17, 2025
➡️ Errei bat itxita eta 2 Km-tako #autopilaketak. 🚙🚛🚚
🚨 Accidente entre dos camiones en Ap-8 Pk 1 #Irun sentido Behobia.
➡️ Un carril cerrado y 2 km de retenciones. 🚙🚛🚚
☎️ 011#Trafikoa pic.twitter.com/HpRT1mGMGX
Importantes colas en la N-I en Tolosa
La carretera N-I también presenta complicaciones en la circulación, ya que pasadas las 18.30 horas la avería de un camión a la altura de Tolosa mantiene el carril derecho cortado en sentido Lasarte-Oria. Este incidente está generando retenciones de hasta cuatro kilómetros.
Se recomienda extremar la precaución a los conductores que circulen por ambas vías.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.