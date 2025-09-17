Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del tráfico en la AP-8 en Irun a las 19.00 horas.

Dos personas resultan heridas en una colisión múltiple entre tres camiones en la AP-8 en Irun

La circulación en la N-I también presenta retenciones de hasta 4 kilómetros a la altura de Tolosa por la avería de otro vehículo pesado

Catalina Cárdenas

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:07

Una colisión múltiple en la que se han visto implicados tres camiones está provocando esta tarde importantes problemas de circulación en la AP-8, a la altura de Irun, en sentido Behobia. El accidente ha tenido lugar a las 16:45 horas y ha dejado un balance de dos heridos, ambos conductores de los vehículos implicados.

Según han informado fuentes de la Ertzaintza, como consecuencia del choque, uno de los carriles se ha cortado a la circulación, lo que está generando retenciones de hasta tres kilómetros en la zona. Ello está afectando notablemente al tráfico en sentido Francia.

Importantes colas en la N-I en Tolosa

La carretera N-I también presenta complicaciones en la circulación, ya que pasadas las 18.30 horas la avería de un camión a la altura de Tolosa mantiene el carril derecho cortado en sentido Lasarte-Oria. Este incidente está generando retenciones de hasta cuatro kilómetros.

Se recomienda extremar la precaución a los conductores que circulen por ambas vías.

