Una guipuzcoana señala el problema que sufre todos los días: «Tenemos autobús directo al centro comercial pero no al hospital»

Autobuses «que no pasan a la hora que corresponde, la falta de un autobús directo a Hospitales, que no haya servicio de Euskotren, ni Renfe y que muchos pasajeros tengan que quedarse en tierra cuando es temporada de sidrerías», son todas las razones que han llevado a una vecina de Astigarraga a quejarse sobre el servicio de transporte público en la localidad guipuzcoana.

La vecina de Astigarraga con las iniciales A. M. y que prefiere mantenerse en el anonimato, explica que suele «ir a trabajar todos los días a Hospitales y la verdad es que es todo un reto poder acudir todos los días puntual a mi puesto de trabajo», comenta. «Tenemos solamente dos autobuses en el pueblo, los correspondientes a las líneas BU13 y BU12 y ambos salen o de Hernani o de Donostia, por lo que la hora por la que pasan por Astigarraga siempre es orientativa y depende de muchisimos factores», relata.

«En mi caso, que tengo que ir a Hospitales, debo coger estos autobuses e ir a Hernani y coger el BU6, aunque otra de las opciones es ir Donostia, bajar en Amara y hacer la conexión con el autobús 28 o con la línea 17, pero me supone el mismo tiempo y esfuerzo», explica la vecina que se mudó a la localidad a finales de 2016. Año en el que precisamente desapareció la línea A3, que solía comunicar Astigarraga con Hospitales, la zona de Miramon y las universidades en El Antiguo.

Historia visual Una imagen de la desaparecida línea A3 en 2016.

Un problema que se agrava en temporada de sidrerías

Sobre este autobús, A. M. explica lo que piensan muchos vecinos de Astigarraga, que le «parece casi hasta una leyenda que haya habido un autobús que hiciese esa ruta, porque me vendría muy bien, no entiendo por qué lo quitaron, según me han contado fue porque iban pocos pasajeros, pero yo creo que esa línea ahora tendría mucho sentido porque cada vez somos más personas en el pueblo y porque varios vecinos y conocidos deben coger el coche para poder ir a alguna consulta al Hospital Donostia. No entiendo como sí tenemos un bus directo para ir a Garbera pero que no tengamos uno para ir a Hospitales», expresa con indignación.

Además, esta vecina también denuncia que el problema del transporte público se agrava aún más en temporada de sidrerías. «Últimamente viene muchísima gente y los autobuses llegan llenos desde Hernani y muchos vecinos de la localidad que queremos ir a Donostia nos tenemos que quedar en tierra», lamenta antes de recordar que «el fin de semana estaba en San Sebastián esperando el autobús y también tuvimos que quedarnos en tierra porque el bus estaba completo; es una situación insostenible», finaliza la usuaria.