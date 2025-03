La Guardia Civil concluye que los lixiviados de Zubieta enviados a Navarra «no son peligrosos»

Los lixiviados de Zubieta enviados a las plantas de Navarra y Bizkaia «no son peligrosos». Es la principal conclusión del informe judicial de la Guardia ... Civil después de que GuraSOS denunciara hace ya año y medio ante la Fiscalía que el consorcio de residuos de Gipuzkoa GHK no codificó adecuadamente el código LER que identifica cada residuo de manera intencionada para enviar, siempre según la propia plataforma contra la incineradora, lixiviados peligrosos camuflados. Sin embargo, el documento policial al que ha tenido acceso este periódico rebate la denuncia y concluye que «los residuos trasladados a las mercantiles Sader y Ecofert no son residuos peligrosos, independientemente del periodo temporal en que se hayan enviado y de una identificación errónea con arreglo al código LER asignado, lo cual se dirimirá administrativamente». Se trata de un informe clave en la instrucción judicial del caso y que podría decantar el fallo.

La denuncia de GuraSOS fue interpuesta en julio de 2023 ante la Fiscalía de Gipuzkoa, que trasladó el caso al juzgado al considerar que el envío de estas sustancias líquidas que circulan entre los residuos podría constituir un delito contra el medio ambiente y otro de falsedad documental, tal y como aseguraban desde GuraSOS. Así, la Fiscalía incluyó en calidad de investigado al diputado foral de Sostenibilidad José Ignacio Asensio, como presidente de GHK, por una presunta generación de residuos peligrosos en la incineradora de Zubieta, una práctica no autorizada en la instalación. Año y medio después un informe de la Guardia Civil, a quien se derivó el caso al ser Ecofert una planta ubicada en Navarra, concluye que estos residuos no eran peligrosos, por lo que «no se observan indicios de actividad delictiva en las operaciones relativas a la identificación, traslado, ni tratamiento externo efectuado con los lixiviados procedentes del CMG-1». Además de Asensio, estaban incluidos también como posibles responsables de ambos delitos otras dos personas que trabajaban junto al diputado.

Los hechos denunciados por GuraSOS, al parecer, habían tenido lugar un año atrás, en 2022. Al tiempo, Navarra cerró la planta de Artajona. Sin embargo, desde que esta información salió a la luz en octubre de 2023 Asensio ha defendido que los lixiviados de Zubieta no eran residuos peligrosos una y otra vez, y así lo confirman las conclusiones del informe de la Guardia Civil. «El lixiviado originado en la instalación procede de residuos urbanos municipales no peligrosos, que la planta está autorizada a tratar y utilizar internamente en circunstancias normales de funcionamiento», se lee en la página 53 del documento.

Tratamiento externo

En las conclusiones también se destaca que «debido al vertido producido a la regata, la instalación está obligada a poner los medios necesarios para detener el derrame y salvaguardar las medidas medioambientales necesarias. Al producirse un funcionamiento anormal de la planta, se detiene el flujo normal de lixiviados autorizados a tratamiento interno, derivándose a tratamiento externo», que es lo que pasó durante un tiempo, mientras en Zubieta estaban con obras y tuvieron que sacar sus lixiviados a Navarra y Bizkaia. En cualquier caso, la última vez que salieron este tipo de residuos líquidos desde la incineradora fue en noviembre. Normalmente se reutilizan dentro de la planta.

Así, «las analíticas efectuadas por la mercantil Sader (autorizada para tratar tanto residuos no peligrosos como peligrosos) no detectaron sustancias peligrosas en su composición y tampoco comunicaron al productor variaciones en el producto recibido para tratamiento», continúan las conclusiones del informe pericial. Los lixiviados recibidos en la planta vizcaína de Ecofert, por su parte, «eran depositados en la balsa de la mercantil, mezclándolos con los existentes, procedentes de otras empresas productoras, por lo que no se puede atribuir la toxicidad de dicha balsa a los residuos procedentes del CMG-1. La instalación de Ecofert cuenta con 78 empresas proveedoras, de las cuales 4 de ellas son proveedoras de residuos líquidos, independientemente de las que envían lodos».