José Ignacio Asensio: «Si no hay delito, como dice el informe, solo espero que la causa se archive»

Macarena Tejada San Sebastián Sábado, 1 de marzo 2025, 07:38

El diputado de Sostenibilidad y presidente del consorcio de residuos de Gipuzkoa GHK celebra las conclusiones del informe de la Guardia Civil que asegura que ... los lixiviados de Zubieta no son peligrosos. «Es lo que llevo defendiendo todo este tiempo y si no hay delito, solo espero que la causa se archive, no hay otra posibilidad», dice tras ser consultado por este periódico.

«Al año de la denuncia de GuraSOS la Guardia Civil solicitó a la jueza una ampliación del plazo de seis meses, que estaba a punto de vencer», recuerda Asensio, que no se ha personado en la causa porque «esto implica presentarse como imputado o investigado, y yo no me iba a calificar a mí mismo como investigado». «GuraSOS decía que los lixiviados eran un residuo peligroso, pero ahora queda claro que no lo son. Y eso es lo importante», destaca. «Entiendo que ahora las empresas pedirán el sobreseimiento, aunque GuraSOS persistirá, pero las conclusiones son muy contundentes. No hay delito». Por eso, «si la información fuera así, se manifiesta la utilización política de GuraSOS, que no representa a la sociedad, sino una posición política». Así, el Departamento de Asensio estudia si va a tomar medidas. «Con la utilización que se ha hecho para menoscabar la credibilidad de los órganos de gestión de GHK y de este diputado no descartamos ninguna opción de exigencia de responsabilidades».

