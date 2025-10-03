Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La presidenta del Banco de Alimentos, Belen Mendez de Vigo, en la presentación de la Gran Recogida de 2025. Félix Morquecho

La Gran Recogida del Banco de Alimentos busca dar de comer a 17.000 personas hasta mayo

La asociación necesita cerca de 2.000 voluntarios para llevar a cabo la cita los próximos 7 y 8 de noviembre

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:20

Comenta

Más de 17.000 guipuzcoanos necesitan ayuda para llevarse algo de comida a la boca cada día y dependen del Banco de Alimentos para cubrir su necesidad más básica. La asociación reparte, de media, 11 kilos de comida al mes por persona. Por ello, y de cara al evento más importante del Banco de Alimentos, confían en que la solidaridad de los guipuzcoanos los próximos 7 y 8 de noviembre sea suficiente para alimentar a los necesitados «hasta abril o mayo», señala su presidenta, Belen Mendez de Vigo. Bajo el lema 'Lo damos todo', el Banco de Alimentos busca llenar sus estanterías y recaudar fondos que les permitan comprar alimentos frescos durante todo el año.

Pero además de las donaciones, el Banco de Alimentos hace una llamada a la sociedad guipuzcoana, pues también necesitan cerca de «2.000 voluntarios» para sacar adelante la Gran Recogida de este año. «Cuando una persona aporta un poquito de lo que tiene -ya sea un paquete de legumbres, un litro de leche o unos minutos de su tiempo-, se está construyendo un lazo de apoyo que refuerza nuestra comunidad. Cada producto donado no es solo alimento: es apoyo, dignidad y solidaridad», insisten.

Hay varias formas de colaborar. En primer lugar, se puede donar alimentos no perecederos los días 7 y 8 de noviembre en los puntos de recogida habilitados en la mayoría de supermercados de todo Gipuzkoa; haciendo una donación económica para que el Banco de Alimentos pueda comprar productos frescos durante el resto del año; y donando tiempo como voluntario, ayudando en la recogida y animando a la ciudadanía a que se sume a la iniciativa.

