La Gran Recogida del Banco de Alimentos busca dar de comer a 17.000 personas hasta mayo

Más de 17.000 guipuzcoanos necesitan ayuda para llevarse algo de comida a la boca cada día y dependen del Banco de Alimentos para cubrir su necesidad más básica. La asociación reparte, de media, 11 kilos de comida al mes por persona. Por ello, y de cara al evento más importante del Banco de Alimentos, confían en que la solidaridad de los guipuzcoanos los próximos 7 y 8 de noviembre sea suficiente para alimentar a los necesitados «hasta abril o mayo», señala su presidenta, Belen Mendez de Vigo. Bajo el lema 'Lo damos todo', el Banco de Alimentos busca llenar sus estanterías y recaudar fondos que les permitan comprar alimentos frescos durante todo el año.

Pero además de las donaciones, el Banco de Alimentos hace una llamada a la sociedad guipuzcoana, pues también necesitan cerca de «2.000 voluntarios» para sacar adelante la Gran Recogida de este año. «Cuando una persona aporta un poquito de lo que tiene -ya sea un paquete de legumbres, un litro de leche o unos minutos de su tiempo-, se está construyendo un lazo de apoyo que refuerza nuestra comunidad. Cada producto donado no es solo alimento: es apoyo, dignidad y solidaridad», insisten.

Hay varias formas de colaborar. En primer lugar, se puede donar alimentos no perecederos los días 7 y 8 de noviembre en los puntos de recogida habilitados en la mayoría de supermercados de todo Gipuzkoa; haciendo una donación económica para que el Banco de Alimentos pueda comprar productos frescos durante el resto del año; y donando tiempo como voluntario, ayudando en la recogida y animando a la ciudadanía a que se sume a la iniciativa.

