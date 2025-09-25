Gipuzkoa vivirá un «otoño gris» y el domingo llegará la cola del huracán 'Gabrielle'

Un verano algo cálido –un grado por encima de la media histórica– pero muy húmedo y lluvioso dio paso este lunes a un otoño ... meteorológicamente «normal. Siguiendo la tónica de la temporada estival, quizás esté algo por encima de la norma, sin resultar extremadamente cálido», señala Margarita Martín, delegada de Aemet en el País Vasco. En cuanto a lluvias se refiere, «es difícil determinar si van a ser muy abundantes o si, por el contrario, va a ser un otoño seco».

Sea como fuere, los otoños en el territorio «siempre son lluviosos», por lo que aunque el agua no caiga de manera excesiva, las katiuskas y los paraguas seguirán siendo un imprescindible en los armarios de los guipuzcoanos. Y es que pueden llegar a caer hasta «500 litros de agua en la costa» en un otoño normal, señala. Además de las precipitaciones, Martín apunta que «va a haber una persistencia del anticiclón continental bastante fuerte», lo que se traduce como «abundantes días de niebla, muchas brumas y cielos grises en la costa».

De cara al primer fin de semana otoñal, la delegada de Aemet en Euskadi destaca la entrada del huracán 'Gabrielle' este domingo, que se espera llegue a la península ya «debilitado» y se manifieste en Gipuzkoa en forma de borrasca lluviosa. Hasta entonces, parece que los cielos se mantendrán despejados y el tiempo, estable.