Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Gipuzkoa vivirá un «otoño gris» y el domingo llegará la cola del huracán 'Gabrielle'

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Un verano algo cálido –un grado por encima de la media histórica– pero muy húmedo y lluvioso dio paso este lunes a un otoño ... meteorológicamente «normal. Siguiendo la tónica de la temporada estival, quizás esté algo por encima de la norma, sin resultar extremadamente cálido», señala Margarita Martín, delegada de Aemet en el País Vasco. En cuanto a lluvias se refiere, «es difícil determinar si van a ser muy abundantes o si, por el contrario, va a ser un otoño seco».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  4. 4

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  5. 5

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  6. 6 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  7. 7

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián
  8. 8

    Tres meses para ensamblar 250 toneladas de acero
  9. 9

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa
  10. 10

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa vivirá un «otoño gris» y el domingo llegará la cola del huracán 'Gabrielle'

Gipuzkoa vivirá un «otoño gris» y el domingo llegará la cola del huracán &#039;Gabrielle&#039;