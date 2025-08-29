Gipuzkoa supera ya el millar de desfibriladores instalados en espacios públicos

Cerca de 50.000 personas sufren paradas cardiorrespiratorias anualmente a nivel estatal, por lo que es una emergencia que puede ocurrir en cualquier lugar y ... en el momento más inesperado. La impredecibilidad de estos episodios impulsó hace unos años la instalación de desfibriladores en diferentes espacios públicos de los municipios guipuzcoanos, en una tendencia que se ha reforzado en los últimos años. Si en 2019 Gipuzkoa contaba con 584 puntos cardioprotegidos distribuidos en diferentes localidades, seis años después esa cifra casi se ha duplicado. En la actualidad ya se ha rebasado el millar de desfibriladores en lugares públicos como hospitales, polideportivos, bibliotecas o empresas, hasta alcanzar los 1.037, según los datos que recopila el Gobierno Vasco. En el conjunto de Euskadi son 3.177.

El número de este tipo de dispositivos médicos suele ir en consonancia con la cifra de habitantes de cada municipio, por lo que no es casualidad que Donostia sea el que más 'puntos cardioprotegidos' suma, con 248. Sin embargo, si atendemos al ratio por habitante, la capital presente 0,13 dispositivos por cada 100 habitantes, prácticamente igual a la media de Gipuzkoa, que es de 0,14. En la otra cara de la moneda, un municipio pequeño como Ezkio-Itsaso, de apenas 588 habitantes, cuenta con 5 'puntos cardioprotegidos', lo que dispara su ratio a 0,85 desfibriladores por cada 100 vecinos.

Bexen es la única empresa guipuzcoana fabricante de desfibriladores y, además, se encarga de la instalación y mantenimiento de buena parte del millar que están operativos en el territorio. Su asesora de cardioprotección, Argi Osa Aretxabaleta, afirma que «cada vez más instituciones y empresas están entendiendo la importancia de contar con este tipo de dispositivos. Es por eso que cada vez existen más 'puntos cardioprotegidos' que cuentan con desfibriladores». Los lugares más habituales en los que se encuentran los aparatos de reanimación son los polideportivos, las casas de cultura y los propios ayuntamientos. «El problema es que estos espacios tienen un horario, y cuando están cerrados estos desfibriladores quedan inutilizados», explica Osa, quien además critica que algunas instalaciones «solo se ponen para cumplir la ley, sin pensar en la practicidad».

Actuación ante una parada cardio pulmonar 1 Analizar la consciencia, la respiración y llamar al 112 VER, OIR y SENTIR durante 10 segundos Comenzaremos interrogando a la persona. Si no responde, le pellizcaremos para ver si reacciona y si no lo hace y observamos que tampoco respira, abriremos las vías respiratorias. Lo haremos con la maniobra 'Frente-Mentón'. Para ello subiremos el mentón hacia arriba y empujaremos ligeramente la frente hacia atrás para que la lengua no obstruya las vías respiratorias. Llamar al 112 y comunicarles la localización de la emergencia y todos los detalles que podamos. Es importante no colgar e ir relatando lo que vamos haciendo. ¿Te has caído? ¿Cómo estás? ¿Te duele algo? 112 LLAMAR 2 Comenzar las maniobras de reanimación con el masaje Comunicar al 112 que la víctima está inconsciente, no respira y que vamos a iniciar la RCP. Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en la cardioprotección en Gipuzkoa, los expertos consideran que aún queda un largo camino por recorrer. En un estudio realizado en 2022 por el profesor de enfermería e investigador de Biobizkaia Iker Apraiz se llegó a la conclusión de que la disponibilidad práctica de los desfibriladores externos automáticos no es óptima. Esto es, solo hubo un desfibrilador disponible cerca en menos de un tercio de los casos de las paradas cardíacas estudiadas.

«Cada vez más instituciones y empresas están entendiendo la importancia de contar con este tipo de dispositivos» Argi Osa Aretxabaleta Asesora de cardioprotección

Aunque contar con una amplia red de desfibriladores puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en muchos casos de parada, Osa recalca que «es igual de necesario formar a la ciudadanía». Para ello, desde Bexen recomiendan realizar cada dos años el curso que enseña a actuar ante un infarto, en el que se aprende a efectuar la reanimación cardiopulmonar (RCP), a la vez que también se muestran las pautas básicas para poner el desfibrilador en marcha. «No se trata tan solo de saber el mecanismo técnico, hay que concienciar en la importancia de la protección cardiovascular», indica Osa.

Además, los dispositivos de rescate tienen que revisarse cada cierto tiempo para verificar su buen estado. «Muchas veces los chequeos se hacen de forma irregular, por lo que recomendamos contratar a un especialista que anualmente pueda hacer una revisión de las baterías del aparato, y también echar un vistazo a la fecha de caducidad de los electrodos».

Protocolo de actuación

Ante una parada cardíaca, existe un protocolo que asegura maximizar la efectividad de los desfibriladores. Se denomina 'cadena de supervivencia'. En primer lugar, se debe comprobar mediante un chequeo físico el estado de la víctima. De inmediato hay que llamar a los servicios de emergencia. Mientras tanto, las personas que se encuentren cerca del afectado deben iniciar la RCP, intercalando compresiones torácicas y ventilaciones.

El 112 cuenta con la localización de todos los desfibriladores de Gipuzkoa, por lo que en la misma llamada se dan las indicaciones necesarias para dirigirse al aparato de reanimación más cercano. «Es muy sencillo de utilizar, las instrucciones vienen explicadas de forma clara», indica Argi Osa. El aparato narra el modo de empleo, explicando en primer lugar cómo pegar los electrodos al cuerpo del afectado. El mecanismo hace una valoración del estado de la persona atendida y, si lo ve necesario, realiza una descarga. Osa advierte de que «es importante seguir realizando la RCP mientras se está encendiendo el desfibrilador».

«Los desfibriladores son sencillos de utilizar y cuentan con instrucciones claras, pero es clave formar a la ciudadanía en RCP» Argi Osa Aretxabaleta Asesora de cardioprotección

Las ambulancias tardan una media de 11 minutos en llegar al lugar donde se encuentra la víctima del accidente cardiovascular. Sin embargo, los primeros 6 minutos son críticos en estos casos. Por eso en muchas ocasiones no se puede esperar a que los servicios de urgencia lleguen, y hay que actuar cuanto antes. En esa actuación de urgencia, contar con un desfibrilador cerca puede ser clave para lograr la superviviencia del paciente.

Si bien el avance en la instalación de desfibriladores en Gipuzkoa está siendo positivo, otros países de Europa, sobre todo los nórdicos, cuentan con un sistema de cardioprotección mucho más avanzado. Un ejemplo de ello es Dinamarca, donde 105.000 voluntarios forman parte de una red de rescatadores con formación. En el mismo país el porcentaje de víctimas desfibriladas antes de la llegada de la ambulancia se ha triplicado. El caso de Suecia es similar. El 47% de las paradas cardíacas logran ser atendidas por voluntarios que se han formado en aprender RCP, y han podido contribuir al intento de reanimación.