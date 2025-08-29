Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gipuzkoa supera ya el millar de desfibriladores instalados en espacios públicos

En apenas seis años se han duplicado los 'puntos cardioprotegidos' que permiten actuar de forma rápida y sencilla ante una parada cardiorrespiratoria

Aimar Pérez y Javier Bienzobas (Gráficos)

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:04

Cerca de 50.000 personas sufren paradas cardiorrespiratorias anualmente a nivel estatal, por lo que es una emergencia que puede ocurrir en cualquier lugar y ... en el momento más inesperado. La impredecibilidad de estos episodios impulsó hace unos años la instalación de desfibriladores en diferentes espacios públicos de los municipios guipuzcoanos, en una tendencia que se ha reforzado en los últimos años. Si en 2019 Gipuzkoa contaba con 584 puntos cardioprotegidos distribuidos en diferentes localidades, seis años después esa cifra casi se ha duplicado. En la actualidad ya se ha rebasado el millar de desfibriladores en lugares públicos como hospitales, polideportivos, bibliotecas o empresas, hasta alcanzar los 1.037, según los datos que recopila el Gobierno Vasco. En el conjunto de Euskadi son 3.177.

