Vista de la playa de Zurriola, en San Sebastián. Gorka Estrada
Gipuzkoa estará mañana en aviso amarillo por calor al aumentar las temperaturas hasta seis grados

Las máximas se situarán hoy entre los 33ºC en el interior del territorio y los 26 en la costa

A. Iparraguirre

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:10

El verano sigue presente en Gipuzkoa una vez pasado el ecuador de septiembre. Prueba de ello es que de aquí al viernes las temperaturas serán ... diez grados más altas que lo habitual en esta época del año. Como consecuencia de este escenario estival la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que mañana estará activado en el interior del territorio entre las 13.00 y las 20.00 horas.

