Gipuzkoa estará mañana en aviso amarillo por calor al aumentar las temperaturas hasta seis grados

El verano sigue presente en Gipuzkoa una vez pasado el ecuador de septiembre. Prueba de ello es que de aquí al viernes las temperaturas serán ... diez grados más altas que lo habitual en esta época del año. Como consecuencia de este escenario estival la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que mañana estará activado en el interior del territorio entre las 13.00 y las 20.00 horas.

Como anticipo, las temperaturas máximas volverán a subir hoy en todo el territorio, después de una madrugada fresca en la que no se han superado los 14 grados, gracias al viento sur, que girará al norte durante las horas vespertinas. En el interior de Gipuzkoa se alcanzarán los 33ºC, como es el caso de Arrasate, y los 26ºC en el litoral, por ejemplo en San Sebastián, según la previsión de Euskalmet.

Previsión del tiempo Consulta el pronóstico del tiempo en tu localidad para los próximos días

Mañana, jueves, se producirá otro significativo ascenso de las temperaturas. Así, los termómetros subirán hasta seis grados en el litoral de Gipuzkoa, llegándose a los 32ºC en San Sebastián, y tres en puntos del interior del territorio como Arrasate. Además, aumentará el riesgo de incendios forestales como consecuencia del calor y del viento sur.

Euskalmet señala que las temperaturas máximas del viernes seguirán por parecidos derroteros. Mantiene que al ser las nubes más abundantes que en días pasados, la jornada resultará bochornosa. Durante la primera mitad del día predominarán las nubes medias y altas y la nubosidad llegará más rota, mientras que a partir de la tarde aparecerán nubes más compactas que pueden dejar chubascos dispersos de carácter tormentoso. El viento sur moderado pasará a soplar por la tarde-noche del oeste-noroeste en la costa. Por ahora, ese día el aviso amarillo por calor estará activado solo en el interior de Bizkaia, aunque no se descarta que la alerta se extienda a zonas de Gipuzkoa.

El ambiente veraniego llegará a su fin el sábado por culpa de la entrada de una vaguada y la posible llegada de un frente. Se prevé que las temperaturas bajarán unos cinco grados a partir del mediodía, cuando el viento del sur deje paso al del noroeste. Además, este desplome vendrá acompañado por precipitaciones que pueden ser fuertes, en forma de tormentas y chubascos, en puntos de Gipuzkoa, por lo que no se descarta el aviso amarillo. El domingo el panorama será muy similar, con una nueva bajada importante del mercurio, aunque en principio con chaparrones menos intensos. El arranque de la penúltima semana de septiembre también será otoñal, según los primeros pronósticos.