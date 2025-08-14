Gipuzkoa esquiva los grandes incendios forestales gracias al cuidado de sus montes

Más de 25.000 hectáreas calcinadas, casi 10.000 residentes desalojados y tres personas fallecidas. Este es el balance de la ola de incendios forestales ... que está reduciendo a cenizas muchos puntos verdes de la geografía estatal. El mapa de fuegos originados viste de rojo gran parte de las comunidades autónomas. Las más afectadas, las dos Castillas, Galicia, Andalucía, Madrid y Extremadura, pero también destaca la proliferación de incendios cerca de nuestro territorio, en Navarra o Cantabria. Ante el asedio de las llamas, Gipuzkoa se yergue como una fortaleza que por ahora esquiva la ola de incendios que está asolando muchas zonas de España. Un punto limpio de cenizas en el mapa que salva la ferocidad de las llamas no sólo en verano –época con menor riesgo según el patrón de incendios cantábrico– sino también a finales de otoño, invierno y principios de primavera, periodo en el que suelen originarse los fuegos con mayor frecuencia en territorio guipuzcoano.

Pero esta conclusión no es simplemente gráfica. Los datos la respaldan. La evolución de fuegos y hectáreas calcinadas en Gipuzkoa en los últimos años muestra una situación asombrosamente favorable en comparación con otros territorios. Mientras provincias como Ourense se queman con hasta 12 incendios que han fulminado 5.100 hectáreas, Gipuzkoa apenas ha visto calcinadas 600 en el último lustro.

Especialmente reseñables son los datos referentes a 2024, un año de «baja incidencia» en el que 18 siniestros afectaron a una superficie conjunta de 9 hectáreas. Según datos del Departamento de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en lo que va de 2025 se han registrado cuatro incendios destacables que ya superan en extensión calcinada a los 18 del año pasado.

No obstante, los números contrastan con la afectación crítica de los incendios en otras provincias. Los cuatro fuegos de este año han calcinado un total de 50 hectáreas. Más concretamente, el producido en Ezkio afectó 12,66 hectáreas; el de Errezil (monte Hernio), 11,40; otro en Hondarribia con 14,31 hectáreas quemadas; y el más reciente en Pasaia, con 13,20 hectáreas calcinadas. Estos dos últimos se desarrollaron en las faldas del monte Jaizkibel. Sin ir más lejos, el incendio provocado el martes en Cuevas del Valle (Ávila) arrasó con 2.200 hectáreas.

Aunque estos fenómenos destacan por su carácter imprevisible y la dificultad de ser controlados, no es fruto de la casualidad que Gipuzkoa mantenga un índice bajo de afectación por incendios forestales. «Las circunstancias meteorológicas tienen mucha importancia, pero lo que salva a Gipuzkoa es el trabajo y la gestión del día a día por parte de baserritarras y asociaciones que mantienen nuestros montes en buen estado», indica Ana Ariz, responsable técnica de Basotik Fundazioa. En este sentido, Ariz hace especial hincapié en que el principal problema es «el abandono de los terrenos».

«Gipuzkoa tiene un paisaje mosaico fundamental para frenar los incendios» Ana Ariz Basotik Fundazioa

«Si el clima es húmedo hay menos riesgo, pero con episodios de calor como los que estamos viendo la situación puede cambiar»

Las características paisajísticas de nuestro territorio también influyen a la hora de aplacar los efectos del fuego. «Tenemos un paisaje mosaico, algo que es fundamental para frenar los incendios. Tenemos pastizales o caseríos que ejercen de cortafuegos, masas gestionadas para contener el fuego». En contraste, las zonas más afectadas por la reciente ola de incendios en el Estado forman el cóctel idóneo para que el fuego campe a sus anchas. «Tienen una superficie continua muy grande sin gestionar. Masas abandonadas y muy secas en las que el fuego coge mucha fuerza», compara la responsable técnica de Basotik. «Esta continuidad hace que el fuego sea muy difícil de parar porque no hay cortafuegos. Una vez pasan de una hectárea son mucho más complejos de frenar», expresa.

La biomasa acumulada

Otro de los factores hacia los que apunta Ariz es la cantidad de biomasa acumulada en los bosques. «Se extrae menos madera o biomasa de la que el bosque está produciendo, cerca de un tercio de lo que crece anualmente. Esto provoca que la biomasa se vaya acumulando a lo largo de los años hasta convertirse en un polvorín, que es lo que tenemos ahora». Este material, asegura la responsable, es «combustible para el fuego» y mientras la meteorología acompañe, no supone un gran riesgo.

El problema surge cuando llega un clima seco que propicia la activación de fuegos. «Si la meteorología es adecuada, llueve, la humedad es alta y se controla la biomasa, es menos probable que se produzca un incendio. No obstante, cuando llegan episodios de calor como los que estamos viendo ahora la situación se puede descontrolar». Por otra parte, la Diputación de Gipuzkoa añade que «la intervención humana suele estar detrás de la mayoría de los incendios», aunque matiza que esto «no significa que sean intencionados», sino que puede tratarse de «negligencias o descuidos».