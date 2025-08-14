Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imágenes de dron del incendio en el monte Hernio, en Errezil, que calcinó once hectáreas el pasado mes de febrero. JON BORA SQADRONES

Gipuzkoa esquiva los grandes incendios forestales gracias al cuidado de sus montes

Sólo un 16% de los terrenos guipuzcoanos están abandonados, por lo que la mayoría está gestionado como prevención a los fuegos

Martin Ruiz Egaña

Jueves, 14 de agosto 2025, 06:26

Más de 25.000 hectáreas calcinadas, casi 10.000 residentes desalojados y tres personas fallecidas. Este es el balance de la ola de incendios forestales ... que está reduciendo a cenizas muchos puntos verdes de la geografía estatal. El mapa de fuegos originados viste de rojo gran parte de las comunidades autónomas. Las más afectadas, las dos Castillas, Galicia, Andalucía, Madrid y Extremadura, pero también destaca la proliferación de incendios cerca de nuestro territorio, en Navarra o Cantabria. Ante el asedio de las llamas, Gipuzkoa se yergue como una fortaleza que por ahora esquiva la ola de incendios que está asolando muchas zonas de España. Un punto limpio de cenizas en el mapa que salva la ferocidad de las llamas no sólo en verano –época con menor riesgo según el patrón de incendios cantábrico– sino también a finales de otoño, invierno y principios de primavera, periodo en el que suelen originarse los fuegos con mayor frecuencia en territorio guipuzcoano.

