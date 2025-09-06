Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tres niños refrescándose en Berastegi.

Tres niños refrescándose en Berastegi. Lobo Altuna

Gipuzkoa se derrite en un tórrido sábado y llena playas y ríos

El territorio vive una jornada de calor sofocante en el primer sábado de septiembre, aunque el mercurio dará un respiro para el domingo

Borja Alonso

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:48

Gipuzkoa ha registrado un calor sofocante en el primer sábado de septiembre. Las temperaturas han alcanzado hasta los 34 grados en Lasarte-Oria, aunque en ... muchos puntos del territorio han superado la treintena. La llegada del viento sur ha provocado que el mercurio se dispare, lo que ha llenado playas, ríos y pozas. Locales y visitantes han recurrido a las fuentes y a las playas para darse un chapuzón e hidratarse.

