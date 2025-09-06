Gipuzkoa se derrite en un tórrido sábado y llena playas y ríos

Gipuzkoa ha registrado un calor sofocante en el primer sábado de septiembre. Las temperaturas han alcanzado hasta los 34 grados en Lasarte-Oria, aunque en ... muchos puntos del territorio han superado la treintena. La llegada del viento sur ha provocado que el mercurio se dispare, lo que ha llenado playas, ríos y pozas. Locales y visitantes han recurrido a las fuentes y a las playas para darse un chapuzón e hidratarse.

Euskalmet ha actualizado las temperaturas a media tarde con la localidad vizcaína de Sodupe marcando la máxima de Euskadi con casi 37 grados. Lasarte-Oria figura en el top 5 en una jornada especialmente calurosa.

Euskalmet ha activado el aviso amarillo en todo Euskadi por temperaturas altas extremas. «El riesgo de incendios forestales es alto, especialmente en la vertiente cantábrica, debido a la intensidad del viento del sur y a las altas temperaturas», ha resaltado la agencia de metereología alertando del exceso de calor de la costa de Gipuzkoa. Un mensaje de alerta sin olvidar el verano especialmente dramático que ha vivido el resto del país en agosto.

Con estas temperaturas torrenciales, los guipuzcoanos no dudan en ir a las playas de las costas, a las pozas de los interiores o a los rios más frios para pegarse un baño y contrarrestar el calor sofocante. Igualmente, hacer uso de las fuentes o botellines de agua para hidratarse les ha ayudado a aguantar más cómodamente este día de bochorno.

Por otra parte, se prevé que las temperaturas no bajen mucho por la noche, entre los los 20-25º, por lo que tener un ventilador o un abanico a mano puede ser de utilidad para afrontar el acaloramiento nocturno.

Euskalmet pronostica un alivio de las temperaturas para el domingo. Con todo, la madrugada y las primeras horas todavía serán muy cálidas debido al viento sur. Durante la mañana perderá gran parte de su fuerza y acabará por girar a noroeste. En torno al mediodía girará en la costa y con el paso de las horas el giro también llegará al interior. Las máximas bajarán, aunque todavía serán veraniegas. El domingo ya no será un día soleado, primero tendremos nubes altas y por la tarde nubosidad más densa, que podría dejar alguna gota.