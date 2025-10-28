Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ganadería de Deba de Marqués de Saka. Marqués de Saka

La ganadería Marqués de Saka de Deba trata de resurgir de sus cenizas

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 06:56

Comenta

El brote sufrido por la ganadería Marqués de Saka terminó en febrero de este año con el mayor referente vasco de festejos taurinos. Fueron 28 ... casos positivos que acabaron con 160 animales. Pero más allá de las cifras y pérdidas económicas, fue el final de una genética trabajada durante décadas, ya que la ganadería existía ya a finales del siglo XIX, en 1897. Jokin Rodríguez, uno de los responsables de Marqués de Saka, explica ocho meses después de ese varapalo que «hay que valorar la pérdida sufrida, una raza desarrollada genéticamente durante el tiempo, y eso no se compensa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece José Manuel Ochotorena
  2. 2

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  3. 3 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  4. 4 Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»
  5. 5

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  6. 6

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  7. 7 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  8. 8 Pillan a un hombre abandonando cinco gatos en la Protectora de Gipuzkoa: «Estamos cansados de ver cómo se repite esta historia»
  9. 9

    Los casos de gripe aumentan un 40% en Gipuzkoa en la última semana
  10. 10 La segunda oportunidad de las ambulancias vascas como alojamiento, de UVI móvil al camping

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La ganadería Marqués de Saka de Deba trata de resurgir de sus cenizas

La ganadería Marqués de Saka de Deba trata de resurgir de sus cenizas