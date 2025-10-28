La ganadería Marqués de Saka de Deba trata de resurgir de sus cenizas

El brote sufrido por la ganadería Marqués de Saka terminó en febrero de este año con el mayor referente vasco de festejos taurinos. Fueron 28 ... casos positivos que acabaron con 160 animales. Pero más allá de las cifras y pérdidas económicas, fue el final de una genética trabajada durante décadas, ya que la ganadería existía ya a finales del siglo XIX, en 1897. Jokin Rodríguez, uno de los responsables de Marqués de Saka, explica ocho meses después de ese varapalo que «hay que valorar la pérdida sufrida, una raza desarrollada genéticamente durante el tiempo, y eso no se compensa».

El protocolo de la Diputación de Gipuzkoa recoge que «la pérdida de patrimonio genético es una de las razones que se tienen en cuenta a la hora de decidir el vaciado sanitario de una explotación», pero los animales de Marqués de Saka no superaron con éxito las exigencias de una normativa que «es clara y contra la que poco hay que hacer».

Existen tres tipos de compensaciones económicas, pero no llegan a lo perdido. «Si te quitan cien, puedes llegar a comprar 40-50 ejemplares, la mitad como mucho». Y además, de una calidad que no se acerca a la que tenían los animales que fueron sacrificados. «A finales de mayo empezamos a recibir los nuevos ejemplares, que las hemos cogido de Aragón, y hemos podido trabajar en verano. Ahora queda elegir cuál se queda como madre».

De todos modos, el proceso será largo. «Teníamos una de las ganaderías más antiguas en Euskal Herria, y volver a contar con esa calidad supondrán muchos años porque a veces aciertas a la primera y en otras no aciertas nunca. Antes aspirábamos a un mercado de calidad muy alto fuera de Euskadi y Navarra con los ejemplares que teníamos, pero ahora mismo es inimaginable ir a esos sitios».