Iñigo Almorza, responsable de Bergarako Zezenak, acaricia el lomo de una de sus reses ayer en su terreno de explotación. José Mari López
Tuberculosis en la ganadería Bergarako Zezenak

«No estamos de acuerdo con matar a los animales sanos, es terrible»

La ganadería Bergarako Zezenak sacrificará a 90 cabezas de ganado bravo por un caso positivo de tuberculosis bovina detectado en junio

Beñat Arnaiz y Juan Antonio Migura

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 00:03

Los protocolos y la regulación que persiguen la erradicación de la tuberculosis bovina son tan crueles como estrictos. Después de años sin casos, la ganadería ... Bergarako Zezenak, protagonista de 85 espectáculos en ferias de ganado y fiestas de pueblos, es la segunda víctima este 2025 de un «vaciado sanitario» que consiste, básicamente, en tener que sacrificar a todas las vacas, cabestros, bueyes y toros que han tenido contacto con un caso positivo de tuberculosis bovina.

