«No estamos de acuerdo con matar a los animales sanos, es terrible»

Los protocolos y la regulación que persiguen la erradicación de la tuberculosis bovina son tan crueles como estrictos. Después de años sin casos, la ganadería ... Bergarako Zezenak, protagonista de 85 espectáculos en ferias de ganado y fiestas de pueblos, es la segunda víctima este 2025 de un «vaciado sanitario» que consiste, básicamente, en tener que sacrificar a todas las vacas, cabestros, bueyes y toros que han tenido contacto con un caso positivo de tuberculosis bovina.

Las pruebas se hacen cada seis meses a ejemplares de más de seis meses y, en el caso de Bergarako Zezenak, «hubo dos resultados positivos en junio en los análisis de primavera». Se sacrificaron las dos cabezas, «aunque después se confirmó que finalmente solo uno era positivo». De todas formas, terminar con todas las reses es la medida que recoge la normativa europea en casos de tuberculosis bovina. Si la incidencia dentro de la explotación es superior al 1% hay que eliminar todos los ejemplares de la ganadería, y en este caso el positivo se encuentra en una ganadería con menos de un centenar de animales. «No es justo que por una infectada haya que matar a todos los animales sanos, es terrible», lamenta Iñigo Almorza, responsable de Bergarako Zezenak, que tendrá que despedirse de sus animales el próximo miércoles 5 de noviembre. «Es increíble que con tanto departamento de bienestar animal, ecologistas y animalistas lleguemos a este punto. Imagínate que se aplicara esa medida con los perros», compara indignado, «que uno da positivo en algo y hay que matar a todos los del pueblo, sería un escándalo». Y es muy crítico con la Diputación de Gipuzkoa: «Dirán que es nuestra decisión, pero esto es un asesinato. Es matar moscas a cañonazos».

La tuberculosis bovina es una infección bacteriana que puede afectar a la mayoría de mamíferos e incluso a las personas, ya que se estima que en algunos países provoca el 10% de la tuberculosis en humanos. Es por ello por lo que está considerada una enfermedad de declaración obligatoria por parte de los ganaderos y de las instituciones y por la que la prevención y el control se basan en el diagnóstico precoz y en el sacrifico obligatorio de los animales, ya que no existe una vacuna autorizada.

España se plantea la erradicación de la tuberculosis para 2030, considerando como tal lograr una tasa de incidencia de establecimientos confirmados como infectados por la tuberculosis no superior al 0,1% ese año. En 2024 la prevalencia de tuberculosis en el Estado fue del 1,52%, aunque en Euskadi esa cifra se situó en el 0,04% en una comunidad que en febrero de 2022 la Comisión Europea la declaró región libre de tuberculosis bovina. De todos modos, eso no ha evitado que en 2024 se registrasen 28 positivos en la ganadería Marqués de Saka, en Deba, que tuvo que sacrificar 160 cabezas de ganado a principios de este año.

Esto último es otro de los aspectos que chirría a Iñigo Almorza. «En otras comunidades están buscando convivir con la enfermedad. El colmo es que Gipuzkoa es indemne a la tuberculosis y en los últimos ocho meses se han matado 300 animales por esta enfermedad. ¿Hay o no hay?», se pregunta.

A pesar de tener una actividad itinerante que requiera mover mucho a los animales por Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Iparralde, Navarra, La Rioja, Valencia y Cantabria, comunidades autónomas las cuatro últimas que tienen una prevalencia mayor a Euskadi y que no son calificadas como región libre de tuberculosis bovina, Almorza transmite que el contagio ha sido en Gipuzkoa. «No nos juntamos con los animales de otros sitios, nos han dicho que la cepa es del País Vasco. Nuestros ejemplares están nueve meses sueltos y conviven con jabalís y otros animales silvestres».

En ese sentido, la Diputación de Gipuzkoa también realiza pruebas de tuberculosis bovina en los animales abatidos, con resultados de 44 positivos en 403 jabalís cazados entre 2022 y 2024. También analizó 13 ejemplares de tejones y 13 de zorros, sin identificar ningún caso positivo.

Un positivo en otra ganadería

El caso recogido en Bergara no es el único que está tratando actualmente el departamento de Equilibrio Territorial Verde. Según ha podido saber este periódico, otra ganadería del territorio tuvo un resultado positivo en tuberculosis bovina en primavera, aunque no se ha llegado al extremo de sacrificar a todos sus ejemplares al observar que el seguimiento está siendo favorable en forma de resultados negativos que están dando las pruebas, por lo que se ha optado por ahora por mantener la decisión de inmovilización. Es decir, que los ejemplares no tengan contacto con otras ganaderías y no salgan de su terreno.

Están corriendo una suerte de la que no puede presumir Bergarako Zezenak. «Ha sido un mazazo que ha echado al traste 20 años de trabajo con las reses bravas para lograr un línea sanguínea. Hemos puesto corazón, alma y cartera, y ahora todo se viene abajo», expresa Iñigo Almorza desde su explotación. «Pero no vamos a rendirnos, volveremos». Es el empeño que tiene por sus hijos Anartz, Iraitz y Olatz. «Hay que volver a empezar de cero. Comprar animales y crear toda un linaje para buscar un tipo de comportamiento en la reses para los espectáculos. Serán muchos años, pero ganas no nos faltan. Saldremos adelante».