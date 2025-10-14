Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada de la instalación del observatorio meteorológico de Igeldo. José Mari López

El futuro del histórico observatorio meteorológico de Igeldo, en entredicho

Meteorólogos inician una recogida de firmas ante la supresión de las mediciones nocturnas en la infraestructura, percibida como antesala de un final irreversible

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 23:54

Comenta

El Observatorio Meteorológico de Igeldo ha modificado en los últimos días su histórica rutina de mediciones para pasar a funcionar con registros de intervalos de ... tiempo más distanciados. Concretamente, la frecuencia de tres horas se ha detenido en la franja nocturna, lo cual ha sido duramente criticado por un grupo de meteorólogos que han puesto incluso en marcha una campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org para pedir la vuelta al funcionamiento anterior. Temen, además, que este recorte sea el paso previo a otras medidas encaminadas al cierre de una infraestructura inaugurada en 1905. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), titular de la instalación, niega esta intencionalidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  2. 2

    El Gobierno descarta que el TAV atraviese Aralar y hará catas por la tercera vía que bordea la sierra
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Consulta los horarios del transporte público de mañana en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  5. 5

    Reabierta la AP-8 en Irun sentido Donostia tras permanecer varias horas cortada
  6. 6 Las palabras en euskera que no existen en castellano y que explican cómo se vive en Euskadi
  7. 7

    Euskadi abre una nueva era tecnológica con la inauguración del superordenador cuántico de IBM en Donostia
  8. 8

    A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun
  9. 9 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla
  10. 10 El coche patrulla de la Ertzaintza que sale a subasta en Zaragoza por un precio de salida de 325 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El futuro del histórico observatorio meteorológico de Igeldo, en entredicho

El futuro del histórico observatorio meteorológico de Igeldo, en entredicho