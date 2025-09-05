La Fiscalía vasca alerta del aumento de la violencia de género digital y del uso de programas espía en parejas

El Ministerio público advierte de que cada vez más menores normalizan conductas de control y vejación en sus relaciones, hasta el punto de que son ... los padres quienes presentan la denuncia. La memoria constata el repunte de delitos cometidos a través de redes sociales y programas de vigilancia en móviles, recoge que el acoso escolar sigue presente tanto en el aula como en internet y subraya que, aunque descienden los casos de agresiones sexuales con jóvenes tutelados implicados, estos delitos se producen en todo tipo de escenarios.

Violencia de género «Se normalizan conductas y los padres denuncian»

El anonimato que proporcionan los medios tecnológicos «favorecen su uso para la comisión de delitos». Según se establece en la memoria de actividad de la Fiscalía del País Vasco correspondiente a 2024, permiten que el autor se sienta «con una mayor sensación de seguridad al cometerlo, refugiándose en la dificultad para averiguar su identidad, la del perfil o la de la cuenta en cuestión desde los cuales se cometen los delitos».

El uso de las «nuevas redes sociales» a una edad cada vez más temprana ha provocado que los delitos de violencia de género a través de internet aumenten entre menores de edad, fundamentalmente amenazas, quebrantamientos, injurias y vejaciones. En algunos casos las víctimas son menores de edad y «son los padres los que interponen la denuncia dado que es frecuente que las menores normalicen las conductas de sus parejas, mostrándose vulnerables ante la situación que atraviesan».

Acoso escolar «Se produce tanto en el aula como en las redes sociales»

La Fiscalía vasca abrió 25 procedimientos de acoso escolar y 10 de ellos se archivaron por ser los autores menores de 14 años. Las edades observadas en víctimas y agresores en el año 2024 oscilan «entre los 12 y 15 años», y los delitos presenciales se combinan «con los proferidos a través de las redes sociales», principalmente a través de Instagram.

Agresiones sexuales «Menos casos con jóvenes tutelados implicados»

La Fiscalía vasca ha observado un descenso respecto al año anterior de las denuncias de agresión sexual con jóvenes tutelados como partes implicadas. No obstante, en 2024 estos delitos tuvieron lugar «en todo tipo de escenarios: en la calle, en el domicilio habitual, en el coche, en el centro de estudios o centro de acogida, en el viaje de fin de curso, en casa de familiares próximos...».

Programas espías «Vigilan los movimientos de su pareja por el móvil»

La Fiscalía de Gipuzkoa indica que en el año 2024 ha observado un aumento de los delitos de violencia sobre la mujer -no solo entre menores de edad- cometidos «a través de nuevas tecnologías tales como el stalking o acoso debido a que en la actualidad existen multitud de medios tecnológicos vía internet mediante los que las parejas pueden saber todo sobre la otra parte». Por ejemplo, «existen programas espías que permiten vigilar todos los movimientos del propietario del dispositivo telefónico o electrónico en el que se inserten los mismos», facilitando la comisión de múltiples delitos contra la víctima.También se ha detectado un número significativo de procedimientos en los que «el investigado hostiga insistentemente a la víctima mediante el envío de mensajes a través de varios medios en los que, sea o no delictivo su contenido, crean en la víctima una situación de intranquilidad y desasosiego».