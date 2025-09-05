Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Fiscalía vasca alerta del aumento de la violencia de género digital y del uso de programas espía en parejas

Advierte de que menores y adultos sufren amenazas, acoso y control a través de redes sociales y dispositivos móviles

Martin Ruiz Egaña

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:00

El Ministerio público advierte de que cada vez más menores normalizan conductas de control y vejación en sus relaciones, hasta el punto de que son ... los padres quienes presentan la denuncia. La memoria constata el repunte de delitos cometidos a través de redes sociales y programas de vigilancia en móviles, recoge que el acoso escolar sigue presente tanto en el aula como en internet y subraya que, aunque descienden los casos de agresiones sexuales con jóvenes tutelados implicados, estos delitos se producen en todo tipo de escenarios.

