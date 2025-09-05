La Fiscalía vasca alerta de la estafa de la «doble víctima»: usan tu DNI para abrir una cuenta y te convierten en el culpable El informe anual del ministerio público exhorta a los bancos a «fortalecer la seguridad» de sus sistemas de apertura de cuentas, que solo requieren un email, un móvil y un DNI para operar

El Diario Vasco San Sebastián Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:58 Comenta Compartir

La Fiscalía del País Vasco ha lanzado una seria advertencia sobre una modalidad de ciberestafa que convierte a la persona estafada en el presunto culpable. En su memoria de actividad de 2024, publicada esta semana, el ministerio público muestra su «preocupación» por una práctica delictiva en la que los criminales usurpan la identidad de una víctima para abrir una cuenta bancaria a su nombre y desviar allí el dinero obtenido en otros fraudes.

Esta táctica, que dificulta «enormemente hallar a los verdaderos culpables», sitúa a una persona inocente como la titular de la cuenta receptora del dinero ilícito, convirtiéndola en el primer sospechoso de la trama.

El informe, un documento de 105 páginas, revela un dato alarmante sobre la magnitud del problema: cerca del 90% de todos los asuntos relacionados con la ciberdelincuencia que llegan a los tribunales en el País Vasco son estafas. Dentro de este panorama, el fraude de la suplantación de identidad para la apertura de cuentas se ha convertido en un gran desafío para los investigadores.

Críticas a la banca y una petición a la policía

La Fiscalía no solo describe el problema, sino que también apunta a las causas y exige soluciones. El documento censura a las entidades bancarias por la vulnerabilidad de sus sistemas, afirmando que «es sumamente fácil abrir una cuenta aportando tan solo un correo electrónico, un número de móvil y un DNI». Por este motivo, los fiscales exhortan a los bancos a «fortalecer la seguridad del sistema de apertura online de cuentas» de manera urgente.

Además de la responsabilidad de la banca, la memoria de la Fiscalía también señala la necesidad de una mayor coordinación policial. Para combatir eficazmente estas redes criminales, los fiscales reclaman la creación de una «base de datos común y fiable» de denuncias entre todas las fuerzas policiales del Estado, lo que permitiría cruzar información y detectar patrones delictivos con mayor agilidad.