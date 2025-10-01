Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Fiscalía pide 31 años de cárcel para un vecino de Irun por maltrato y varias agresiones sexuales a su pareja

La acusación particular reclama 33 años de privación de libertad para él, que lleva un añoen prisión provisional

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:22

La Fiscalía de Gipuzkoa reclama una condena de 31 años y 9 meses de prisión para un vecino de Irun al que acusa de varios ... delitos de agresión sexual continuada, maltrato continuado, amenazas, injurias y vejaciones a la que era su pareja, con la que tiene una hija en común. La acusación particular, que ejerce el abogado Álex Palacio, solicita 33 años de cárcel. La vista oral ha comenzado este miércoles con las declaraciones del procesado y de la mujer, que han dado versiones diferentes de los hechos recogidos por el fiscal en el escrito de acusación, enmarcado en el ámbito de la violencia de género. Antes del comienzo del juicio los letrados de la acusación y la defensa han tanteado la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad, que no ha sido posible porque el Ministerio Público no estaba dispuesto a rebajar la pena de privación de libertad por debajo de los 25 años de privación de libertad.

