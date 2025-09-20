Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un hombre muestra una pulsera antimaltrato, que detecta si el agresor se acerca a su víctima a menos de lo dictado por la orden de alejamiento. D. C.

Fiscalía de Gipuzkoa no ha registrado fallos de desconexión en las pulseras antimaltrato

El sistema está bajo el foco tras denunciar la Fiscalía General que el año pasado se perdieron datos de localización de condenados en el Estado

Diego Fernández Tortosa

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Las pulseras de control telemático, que los jueces ordenan colocar a maltratadores para conocer su ubicación y así poder controlar el cumplimiento de una ... orden de alejamiento hacia sus víctimas, se encuentran bajo el foco después de que la Fiscalía General del Estado alertara en su memoria anual de que en 2024 se perdieron datos de localización de condenados tras una migración técnica por un cambio de la compañía adjudicataria del sistema. Esta desconexión tuvo repercusión en los procedimientos judiciales abiertos por quebrantamiento de la orden de alejamiento en los juzgados de violencia machista, «provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», señala el Ministerio Fiscal en el documento.

