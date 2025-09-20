Fiscalía de Gipuzkoa no ha registrado fallos de desconexión en las pulseras antimaltrato

Las pulseras de control telemático, que los jueces ordenan colocar a maltratadores para conocer su ubicación y así poder controlar el cumplimiento de una ... orden de alejamiento hacia sus víctimas, se encuentran bajo el foco después de que la Fiscalía General del Estado alertara en su memoria anual de que en 2024 se perdieron datos de localización de condenados tras una migración técnica por un cambio de la compañía adjudicataria del sistema. Esta desconexión tuvo repercusión en los procedimientos judiciales abiertos por quebrantamiento de la orden de alejamiento en los juzgados de violencia machista, «provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», señala el Ministerio Fiscal en el documento.

En el caso de Gipuzkoa, donde 69 mujeres tienen este dispositivo como forma de protección hacia su maltratador, la Fiscalía del territorio no ha registrado fallos de desconexión asociados al problema denunciado por la Fiscalía estatal. Tampoco se han dado sentencias absolutorias ni casos sobreseídos por falta de datos de localización de los condenados que impideran probar el cumplimiento o no de la orden de alejamiento, según explican fuentes del Ministerio público a este periódico.

Fuentes judiciales consultadas sí admiten que las pulseras antimaltrato tienen «grietas de funcionamiento», pero no asociadas al problema denunciado por la Fiscalía del Estado. En Gipuzkoa, el principal 'agujero' se da cuando la víctima cruza a Francia, bien sea para pasar unas horas o porque puede darse el caso de que se instale a vivir al otro lado de la frontera, donde los dispositivos «no funcionan». También se detectan a veces fallos técnicos como que la alarma se activa sin que se esté registrando un problema real, lo que también tensiona a la víctima.

La noticia de que se había producido un fallo de conexión de los datos de maltratadores en 2024 en el conjunto del Estado ha sembrado la «alarma» entre las víctimas. Actualmente son más de 4.500 los hombres que las llevan puestas en toda España. La Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado ha tenido que salir al paso y ha lamentado«profundamente la inquietud generada». La Fiscalía del Estado explicó que hubo «problemas puntuales» en el sistema 'Cometa' debido a la migración de datos que afectaban a procesos penales. Añadió que «no se pudo obtener la información requerida por los juzgados en un concreto periodo de tiempo», pero recalcó que «el dispositivo funcionaba correctamente».

Al mismo tiempo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, insistió ayer en que las pulseras telemáticas «nunca dejaron de funcionar» y que el error se circunscribe al acceso de datos en un «periodo muy determinado» que «no ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona». «Se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras. Funcionan, que las víctimas estén tranquilas. Están protegidas, a salvo. Las pulseras han funcionado en todo momento y funcionan correctamente».

El PP exige responsabilidades

Según el Ministerio, el problema ha sido de carácter «técnico» en la migración de datos entre la anterior adjudicataria del sistema, Telefónica, y la actual, Vodafone, lo que produjo que «en algunos procedimientos mínimos, puntuales», no estuvieran a disposición del Juzgado en el momento de valorar un quebrantamiento de condena. La ministra de Igualdad aseguró ayer que los casos de absoluciones por estos fallos no llegaban «al 1%».

Tras conocerse el caso, el PP se ha lanzado a la ofensiva contra el Gobierno y va a pedir en el Congreso la reprobación de la ministra de Igualdad y su cese por los errores en estos dispositivos, que «han provocado un número elevado de sobreseimientos y absoluciones de agresores». El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de «poner en peligro a las mujeres» al haber «ocultado» los errores.