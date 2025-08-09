Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Usuarios de Txara I y familiares conversan sobre el futuro traslado por obras. FOTOS: DE LA HERA

Familias afectadas de Txara I urgen a la Diputación a definir «cuanto antes» los traslados de sus mayores

Critican la «falta de planificación» y reclaman otra solución «más cercana» que Zizurkil, donde se reubicarán la mayoría de los usuarios

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:05

Familiares y usuarios afectados por las obras que se acometerán en la residencia Txara I a partir de diciembre se resisten a tener que trasladarse ... al centro Fraisoro, en Zizurkil. Es la ubicación principal donde la Diputación de Gipuzkoa ha previsto reubicar a la mayoría de los usuarios, aunque también serán trasladados a «otros centros del territorio» ya que el recurso de Zizurkil cuenta con 88 plazas disponibles de las 116 que se necesitarán en total. Esta situación ha provocado todo un revuelo y deja muchas preguntas en el aire. Las familias urgen a la Diputación a despejarlas «cuanto antes».

