Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Una mujer atiende a una residente en el exterior de Txara I. DE LA HERA

«Los trabajadores no sabemos si nos llevará en bus a Zizurkil»

Empleados de la residencia donostiarra dicen desconocer cómo les va a afectar el traslado a Fraisoro

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:04

La misma «incertidumbre» que sienten familiares y mayores de Txara I la comparten la mayoría de los trabajadores de esta residencia. «No sabemos mucho más» ... es la frase que se repite al preguntar por cómo les va a afectar el traslado a Fraisoro. En el caso de los trabajadores, todo el equipo profesional que actualmente trabaja en centro donostiarra se trasladará íntegramente a Zizurkil, según confirmó la Diputación de Gipuzkoa, un cambio que no convence, aunque «no queda otra, o lo tomas o lo dejas», resumen varias trabajadoras entre descanso y descanso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  2. 2 El presentador que no encuentra donostiarras en La Concha: «Le doy 200 euros»
  3. 3 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  4. 4

    Malienses trasladados de Donostia a Arantzazu: Â«Estoy muy contento de poder dormir en una camaÂ»
  5. 5 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  6. 6 Encuentran sin vida a Cole Henderson, el joven estadounidense desaparecido hace un mes en Ordesa
  7. 7 Los diez mejores planes para disfrutar con niños esta Semana Grande de Donostia
  8. 8

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza
  9. 9 La saga de Santiago Segura toma San Sebastián en un rodaje discreto
  10. 10

    «Estamos preocupados, no queremos irnos de aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Los trabajadores no sabemos si nos llevará en bus a Zizurkil»

«Los trabajadores no sabemos si nos llevará en bus a Zizurkil»