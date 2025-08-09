«Los trabajadores no sabemos si nos llevará en bus a Zizurkil»
Empleados de la residencia donostiarra dicen desconocer cómo les va a afectar el traslado a Fraisoro
Sábado, 9 de agosto 2025, 00:04
La misma «incertidumbre» que sienten familiares y mayores de Txara I la comparten la mayoría de los trabajadores de esta residencia. «No sabemos mucho más» ... es la frase que se repite al preguntar por cómo les va a afectar el traslado a Fraisoro. En el caso de los trabajadores, todo el equipo profesional que actualmente trabaja en centro donostiarra se trasladará íntegramente a Zizurkil, según confirmó la Diputación de Gipuzkoa, un cambio que no convence, aunque «no queda otra, o lo tomas o lo dejas», resumen varias trabajadoras entre descanso y descanso.
«Estamos a la espera de que nos vuelvan a reunir otra vez porque no sabemos mucho más del traslado al nuevo centro»
Trabajadora en Txara I
Donostia
«No nos han dicho mucho más, está el sindicato también en conversaciones y el próximo martes nos reúnen para darnos más detalles», comenta una auxiliar, vecina de Altza. «Estamos a la expectativa, esperando que llegue el día para saber algo más porque el cambio ya está decidido», resume sin demasiado entusiasmo esta joven, a la que le sentó «fatal» la noticia. «Ahora llego enseguida a trabajar, además tengo el Topo al lado de casa, pero el problema es que muchos no tienen coche».
«Han dicho que van a poner autobuses y que van a coincidir con los turnos de entrada y salida pero no sabemos seguro»
Arantxa
Pasai San Pedro
Arantxa, otra de sus compañeras que vive en Pasai San Pedro, afirma que «han dicho que van a poner buses y que van a coincidir con los turnos de entrada y de salida pero a ver en qué se concreta eso. Y además, nos dejarán en un punto, ¿luego cómo volvemos a casa?». Otro de los aspectos que desconocen es «cómo se van a repartir los turnos» y el número de usuarios que van a atender cada trabajador «porque ahora son 116 usuarios pero si en Fraisoro van a ser 88... ¿Vamos a estar los mismos trabajadores?», cuestionan.
