«La excedencia me va a permitir disfrutar más de mi niño, es una gozada»

Han pasado poco más de tres meses desde que nació el pequeño Urko Etxeberria García. Su llegada cambió por completo la vida de Juan Luis, ... su padre, que desde entonces vive en una nube. Es más, aunque de momento disfruta del permiso de paternidad, cuando se le termine se acogerá a una excedencia. «Esta me va a permitir disfrutar más de mi hijo, es una gozada poder cogerla», se enorgullece mientras pasea al recién nacido por Donostia, su ciudad. Las caminatas con el carrito se han convertido en el plan estrella de los últimos meses, y no se queja. «Cada vez disfruto más con él. Al principio fue un estrés, pero con gusto. Disfruto mucho de Urko», asegura. Hoy vive su primer Día del Padre, y aunque su hijo todavía es un bebé espera con ganas el momento en el que le regale dibujos pintados por él para felicitarle.

Mientras, Juan Luis seguirá cuidándole a tiempo completo hasta enero de 2026 gracias a la posibilidad que tiene de cogerse una excedencia, «sin cobrar, pero no es dinero gastado, sino tiempo invertido en el primer año de vida de mi hijo», reflexiona. Ahora se dedica a él junto a su pareja, pero a partir de junio, cuando esta se reincorpore al trabajo, ambos estarán mano a mano. «Trabajo en el sector público y quizá eso me haya facilitado poder acogerme a esta medida.Pero la realidad es que el sector privado debería igualarse al público y ofrecer las mismas ventajas para el cuidado de menores», insiste.

Él, por su puesto, no ha tenido «problema alguno» en solicitar la excedencia. «Es una opción que existe y me parece una gozada poder beneficiarme de ella. En otros países europeos tienen permisos de hasta dos años para estar con los hijos cuando son pequeños. Laboralmente puedo permitirme pasar el primer año de su vida con él y así es como he decidido hacerlo», se sincera. Sin remordimientos. Está orgulloso de la decisión tomada. Aunque no tiene ningún plan en mente para este verano, se visualiza con el pequeño Urko por La Concha o el paseo de Zurriola. «Aún tendrá seis meses, pero será divertido. Esto es una vez en la vida, es mi único hijo».

Juan Luis se alegra de tener una situación que, para muchos aún en la actualidad, es privilegiada. «Y eso que ahora los hombres también tenemos dieciséis semanas de permiso de paternidad, cuando hasta hace unos años apenas era de dos o cuatro semanas», reflexiona. El GobiernoVasco, además, se ha marcado el objetivo de ampliar las bajas de maternidad y paternidad hasta las 24 semanas de manera progresiva a lo largo de esta legislatura. El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico trabaja ya en la primera extensión, que podría darse este año.