Embarcaciones en el puerto deportivo de Hondarribia. F. de la Hera

Euskadiko Kirol Portuak solo puede adjudicar unos 40 amarres de los 164 que hay sin asignar en Gipuzkoa

La directora de EKP Edurne Egaña señala que 65 plazas deben reservarse a embarcaciones de tránsito y el resto no se ocupan por razones de seguridad, tamaños u obras previstas

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:07

Comenta

«El desequilibrio entre la oferta y la demanda es lo que ha generado la frustración». Así explicó la directora de Euskadiko Kirol Portuak (EKP) ... Edurne Egaña la situación que viven los puertos deportivos de Euskadi, entre los que hay siete guipuzcoanos, a raíz del cambio de orden que hubo en 2017 para suprimir la preferencia de los usuarios para adjudicar los amarres y que ha terminado con un proceso judicializado y otros tres pospuestos a la espera de la nueva orden.

