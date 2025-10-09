Euskadiko Kirol Portuak solo puede adjudicar unos 40 amarres de los 164 que hay sin asignar en Gipuzkoa

«El desequilibrio entre la oferta y la demanda es lo que ha generado la frustración». Así explicó la directora de Euskadiko Kirol Portuak (EKP) ... Edurne Egaña la situación que viven los puertos deportivos de Euskadi, entre los que hay siete guipuzcoanos, a raíz del cambio de orden que hubo en 2017 para suprimir la preferencia de los usuarios para adjudicar los amarres y que ha terminado con un proceso judicializado y otros tres pospuestos a la espera de la nueva orden.

En los puertos deportivos de Gipuzkoa hay 1.129 personas en lista de espera según la actualización más reciente que ofreció Egaña –que compareció en una comisión del Parlamento Vasco a petición del PP– para un total de 2.265 amarres, de los cuales 2.101 están actualmente adjudicados. Una de las quejas es que hay amarres y vacíos, y la presidenta de EKP explicó los motivos por los que están libres.

Los amarres que no están adjudicados son 164, pero no todos están vacíos. «Hay que destinar una cantidad de plazas a las embarcaciones de tránsito y otros barcos pueden recibir la autorización para ausentarse durante un tiempo, para una reparación de larga duración por ejemplo». Por puerto, los amarres libres son 51 en el Puerto Deportivo de Hondarribia, 3 en Donostia, 13 en Orio, 15 en Getaria, 2 en Deba y 7 en Mutriku.

Amplió que «parte de las de Hondarribia están en proceso de adjudicación», pero apuntó que «en 2026 está previsto el dragado del Muelle de Veteranos y se pretende mantener unas 25-30 plazas libres para alojar embarcaciones precedentes de allí». En Donostia, las tres plazas «están en proceso de adjudicación, lista para ser publicada, y mientras tanto dos se han utilizado para embarcaciones de tránsito».

De los trece amarres libres en Orio, siete tienen una manga de 2,12 metros «y cuesta encontrar embarcaciones que se adecuen a esa medida tan estrecha, y las otras seis están en proceso de adjudicación». En Getaria, «cinco plazas están en el paso final de la asignación y para el resto los barcos apuntados en lista de espera tienen una manga demasiado grande para los amarres ofertados». En Deba, «las dos plazas son para embarcaciones de muy poca manga y no hay ninguna en lista de espera de esos tamaños». Las de Mutriku no se adjudican por «peligro de fuertes corrientes en invierno», al encontrarse junto a la bocana. En definitiva, y según los datos de EKP mostrados durante la comisión –que contiene algún error y no dan bien las sumas–, de 91 amarres vacíos una cuarentena está pendiente de adjudicarse.

A la espera de la nueva orden

De los siete puertos de Gipuzkoa a cargo de Euskadiko Kirol Portuak, los de el Muelle de Veteranos (2033), Donostia (2037), Deba (2033) y Mutriku (2033) tienen los amarres adjudicados con la presente orden hasta las fechas señaladas, mientras que los procesos del Puerto Deportivo de Hondarribia, Orio y Getaria están «pospuestas a petición de la asociación de usuarios Cauerpe» a raíz de las incidencias en la adjudicación de Plentzia y San Sebastián, ambas judicializadas. «Lo solicitaron hasta que se revise la nueva orden de amarre».

La anterior orden «otorgaba preferencia a los usuarios ya presentes en el puerto, lo que con el tiempo se reveló problemático», indicó Egaña. «La necesidad de actualizar este marco normativo vino motivada por tres pronunciamientos judiciales» y «los principios rectores» de la actual –de 2017– «fueron los de libre concurrencia y publicidad, asignación objetiva de amarres mediante procedimientos de concurrencia competitiva y estabilidad para los usuarios otorgando concesiones administrativas de hasta 15 años, cuando antes eran tres».

Sobre el proceso de escucha que ha comenzado el Gobierno Vasco y EKP con usuarios y futuros amarristas, y que tuvo la primera reunión el pasado sábado en Orio con 50 asistentes, Egaña insistió en que «se van a hacer todas las sesiones necesarias». Esas jornadas, gestionadas por una empresa especializadas en procesos participativos, exige que se desarrollen en cinco mesas de diez personas cada una «para que la escucha sea ordenada y no sea una asamblea». En la reunión del sábado varias personas de las 230 que se quedaron fuera de la reunión exigieron entrar a ella, «pero tuvieron sus explicaciones y por eso después se marcharon».