Los amarres de los puertos de Gipuzkoa, a debate con una lista de espera de 1.155 solicitudes

La gestión de los amarres de los barcos en los puertos de Gipuzkoa comienza una nueva etapa con el proceso de escucha que el Gobierno ... Vasco y Euskadiko Kirol Portuak (EKP), responsables de los muelles de Hondarribia, Donostia, Getaria, Deba y Mutriku, desean impulsar y que tiene el punto de partida hoy a las 10.00 horas en Orio. El objetivo es conocer la postura y visión tanto de las personas y asociaciones que tienen un amarre como el de las que aspiran a tener uno. Se trata de un tema polémico, judicializado y sobre el que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha pronunciado anulando el reparto de plazas del Muelle de San Sebastián.

El problema surgió tras la modificación de la orden autonómica en 2017, en la que se eliminó el criterio de antigüedad para decidir las concesiones de los amarres, que suelen tener una duración de 15 años. En la actualidad hay 2.265 amarres en los siete puertos que gestionan estas dos instituciones en Gipuzkoa: 672 en el puerto deportivo de Hondarribia, 280 en el Muelle de Veteranos de Hondarribia, 396 en Donostia, 283 en Orio, 270 en Getaria, 69 en Deba y 295 en Mutriku.

Sin embargo, como los procesos de adjudicación se han suspendido hasta no terminar el proceso judicial, hay amarres que se están quedando sin asignar mientras que la lista de espera crece. A 1 de enero de 2025 el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca tenía registradas 1.155 solicitudes de amarre, cifra con un matiz importante, porque la normativa permitía apuntarse en la lista de espera de más de un puerto. Jon Egaña, presidente de la Asociación de Usuarios de Embarcaciones de Recreo (Cauerpe), considera que «hay que actualizar las listas de espera, llevan mucho tiempo desactualizadas y creemos que puede haber una criba importante», por lo que hace un llamamiento a quienes desean hacerse con un amarre para «que actualicen su petición». Actualmente hay 231 solicitudes en el puerto deportivo de Hondarribia, 143 en el Muelle de Veteranos de Hondarribia, 344 en Donostia, 164 en Orio, 216 en Getaria, 12 en Deba y 45 en Mutriku.

Desde el Gobierno Vasco señalan que cuando se realicen nuevas convocatorias se sabrá la cantidad real de gente en lista de espera. Eso, sumado a los amarres vacíos, que Egaña cifra en «casi un centenar en Hondarribia» o en «unos 50 en Getaria», serviría para «saber de verdad cuánta gente que quiere un amarre no puede conseguirlo».

El presidente de Cauerpe apuesta por un modelo en el que «se vuelva a respetar al usuario presente», posición que se perdió con la orden de 2017, que «equiparó de la misma manera a los que están en la lista de espera con los usuarios presentes, y además tiene el agravante de que se prioriza al que mayor lámina de agua ocupa».

«No he podido saber cuánta gente tengo por delante en la lista de espera, no obtengo respuesta de EKP» Unai Eizaguirre Oriotarra

Ante una posible situación de tensión entre las personas que tienen un amarre y las que aspiran a tener uno, Egaña repite en varias ocasiones que su postura no se traslada en que «esto sea usuarios contra gente que está en la lista de espera. Lo que queremos es que se ocupen las plazas vacías para que los de las listas de espera no se sientan ninguneados». Además, explica con un ejemplo sus argumentos para defender el respeto por el usuario presente. «Estás 15 años esperando en la lista de espera, te toca la plaza y a los 5 años se vuelve a licitar ese puerto, por lo que todo se reinicia y estás en las mismas condiciones que otra persona que está en la lista de espera y te puede desbancar». Añade, también, que «en Valencia, Asturias o Cantabria siempre se renueva al usuario presente porque tiene prioridad».

230 personas se quedan fuera

La previa de la reunión de hoy en Orio ha tenido las aguas revueltas porque el aforo máximo de la sala donde se va a celebrar la reunión es de 50 personas, y los organizadores han recibido un total de 280 inscripciones para participar en ella. Esto es, 230 personas se han quedado fuera, lo que ha despertado la inquietud de pensar que se les va a dejar fuera del proceso de escucha que Gobierno Vasco y Euskadiko Kirol Portuak va a realizar. Sin embargo, señalan estos mismos que «debido a tan alta demanda de participación se ha decidido organizar sesiones adicionales para próximas fechas», aunque no se ha establecido el cómo.

Uno de los que se ha quedado fuera es Unai Eizaguirre, un oriotarra que aspira a tener un amarre para su barco, que por ahora lo deja en el río de la localidad costera guipuzcoana. Se muestra crítico con el poco aforo que va a tener la reunión y transmite que «yo he hecho reuniones en el mismo sitio en tiempos de Covid y en esa época me dijeron que el límite era de cien personas».

Eizaguirre tiene cursada la petición en el puerto de Orio y ha querido conocer cuántas personas hay por delante de él, «pero no he obtenido respuesta de EKP. Todo me parece muy oscuro», por lo que pide «transparencia en todos los procesos».