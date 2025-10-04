Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Barcos amarrados en el muelle de Hondarribia. F. de la Hera

Los amarres de los puertos de Gipuzkoa, a debate con una lista de espera de 1.155 solicitudes

Euskadiko Kirol Portuak y Gobierno Vasco celebran hoy en Orio una reunión «de escucha» que atienda las demandas de todas las partes implicadas

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:13

La gestión de los amarres de los barcos en los puertos de Gipuzkoa comienza una nueva etapa con el proceso de escucha que el Gobierno ... Vasco y Euskadiko Kirol Portuak (EKP), responsables de los muelles de Hondarribia, Donostia, Getaria, Deba y Mutriku, desean impulsar y que tiene el punto de partida hoy a las 10.00 horas en Orio. El objetivo es conocer la postura y visión tanto de las personas y asociaciones que tienen un amarre como el de las que aspiran a tener uno. Se trata de un tema polémico, judicializado y sobre el que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha pronunciado anulando el reparto de plazas del Muelle de San Sebastián.

