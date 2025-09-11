Un estudio desvela los destinos favoritos de los guipuzcoanos a través de las señales de sus móviles El INE mantiene un informe sobre hábitos de desplazamientos que permite saber a dónde viajan los ciudadanos

Ermita de San Telmo sobre el flysch, en Zumaia, uno de los puntos más visitados en Gipuzkoa.

Jesús Falcón San Sebastián Jueves, 11 de septiembre 2025, 06:54 Comenta Compartir

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado una innovadora estadística experimental que arroja luz sobre los patrones turísticos de los ciudadanos y que permite saber al detalle, por ejemplo, a qué lugares viajan los guipuzcoanos y desde dónde nos visitan, todo ello gracias al rastro de ubicación que dejan sus teléfonos móviles. Esta nueva metodología, basada en la señalización de teléfonos móviles, ofrece un gran detalle sobre la movilidad de las personas y contabiliza un «turista» cada vez que una persona realiza un viaje, incluso si son múltiples en un mismo mes.

Los guipuzcoanos, a Madrid y a Francia

Los residentes de Gipuzkoa muestran una clara preferencia por los destinos internacionales. Así, según estos datos, en cuanto a los viajes al extranjero, Francia se consolida como el destino predilecto ya que durante el último mes analizado, julio, fueron 144.935 los guipuzcoanos que viajaron a Francia -hay que tener en cuenta en este caso la cercanía de la muga y a la gran cantidad de guipuzcoanos residentes en localidades como Hendaia-, muy por delante de Portugal (5.469), Italia (4.209), Reino Unido (2.187), Alemania (1.981), Marruecos (1.293) y Estados Unidos (980). Otros países visitados de este listado, menos visitados en dicho periodo son Países Bajos (886), Grecia (815) y Bélgica (737).

Desde San Sebastián, 34.573 residentes en la capital viajaron a Francia en julio, mientras que 1.728 lo hicieron a Italia, 1.609 a Portugal y 827 a Reino Unido. Los residentes de Irun también eligieron Francia en gran medida (48.200 viajes), además de Portugal (473) e Italia (317). De Hondarribia, 15.538 viajeros fueron a Francia. Cabe destacar que el INE contabiliza a una persona tantas veces como viajes realice en el mismo mes, lo que puede explicar el volumen de viajes a destinos cercanos como Francia. En las localidades del interior de Gipuzkoa, la proporción de viajes a otros destinos, especialmente Italia y Portugal, es mayor en comparación con la costa.

Según estos datos del INE, dentro de las fronteras de España., los guipuzcoanos viajan mayoritariamente a Madrid, con 27.908 desplazamientos en julio, seguida de Bizkaia (25.630), Navarra (20.430), Álava (11.616), Barcelona (11.494) y Zaragoza (5.558). Otros destinos populares incluyen La Rioja, Valencia, Cantabria y Burgos.

Si se analiza por localidades de destino, las preferencias de los residentes en Gipuzkoa son, en orden: Madrid (16.030), Vitoria (8.742), Bilbao (7.326), Pamplona (6.935), Zaragoza (4.310), Barcelona (3.110) y Logroño (1.829). Para los residentes de Donostia, Madrid es el destino más visitado a nivel nacional (8.596 viajes en julio), seguida a gran distancia por Pamplona (2.632), Vitoria, Bilbao, Zaragoza, Barcelona y Logroño.

Procedencia de los viajeros a Gipuzkoa

Gipuzkoa es un atractivo destino tanto para turistas nacionales como internacionales. A nivel nacional, la mayoría de los visitantes provienen de Navarra, con 58.662 llegadas en julio, seguidos por riojanos (29.190), vizcaínos (23.801), visitantes de Huesca (17.654), Cantabria (16.057) y Madrid (14.907). Considerando los municipios de origen, la mayoría llegó de Pamplona (14.549), seguidos de madrileños (9.848), y luego de Jaca, Bilbao, Vitoria, Lesaka, Salou y Haro.

En particular, San Sebastián recibió principalmente a pamploneses (5.141), madrileños (4.600), y visitantes de Jaca (2.258), Bilbao (1.829), Vitoria (1.210) y Barcelona (1.016). En Hondarribia, la mayoría de los visitantes llegan también desde Navarra, especialmente Pamplona, seguidos de los madrileños. En Zarautz, también son mayoría los visitantes de Pamplona y Madrid, aunque en este caso recibe un buen número de bilbaínos.

En el ámbito del turismo receptor internacional, Francia es nuevamente el país de origen predominante para los visitantes de Gipuzkoa, con 55.202 llegadas en julio. Le siguen alemanes (16.313), estadounidenses (9.730), británicos (9.481), visitantes de Países Bajos (9.093) y portugueses (9.047).

Los turistas que viajan a San Sebastián

Donostia es la ciudad de Gipuzkoa que más visitantes recibe, con los franceses a la cabeza (10.400), seguidos por estadounidenses (6.921), británicos (6.717), alemanes (4.539), holandeses (3.338) e irlandeses (2.733) y polacos (1.395). En Zarautz, sin embargo, los alemanes son mayoría (753), seguidos de holandeses, franceses, británicos y suizos. En Hondarribia, los franceses vuelven a destacar con 10.358, a gran distancia de alemanes (738) y británicos. Lógicamente, Irun también atrae a una gran cantidad de franceses (21.389 en julio), además de portugueses y alemanes.

La situación cambia en la costa guipuzcoana y localidades como Zumaia y Deba muestran perfiles diferentes, con mayoría de visitantes de Países Bajos y alemanes, respectivamente. En el interior de Gipuzkoa, los franceses también constituyen la mayoría de los turistas internacionales.

Metodología del seguimiento de los teléfonos móviles

Esta estadística experimental del INE, denominada 'Medición del turismo a partir de teléfonos móviles', se basa en la explotación de datos agregados de telefonía móvil. El objetivo de este organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa es conocer de forma global la procedencia y destino de turistas residentes y extranjeros, desglosando la información por comunidades autónomas, provincias y municipios.

La metodología funciona a través de la señalización de los teléfonos móviles, captando «eventos activos» (llamadas, mensajes, uso de apps, navegación, encendido/apagado, movimiento generando registros en antenas) y «eventos pasivos» (dispositivo encendido y en movimiento sin acciones activas) que se generan por la comunicación entre los dispositivos y las antenas de telefonía. La localización de los teléfonos móviles se estima a partir de las antenas, lo que implica que la ubicación no se realiza con total precisión, dependiendo del área de cobertura de cada celda y la concentración de antenas.

Las operadoras de telefonía móvil procesan y anonimizan esta información, y el INE recibe únicamente datos agregados y tabulados, garantizando la privacidad al no tener acceso a registros individuales de ningún usuario. Estos datos son suministrados por las tres grandes operadoras de telefonía móvil en España.

Esta nueva fuente de información representa una mejora significativa respecto a las encuestas tradicionales como la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR). Permite una mayor granularidad geográfica, ofreciendo datos a nivel de comunidad autónoma, provincia y municipio, algo que no era posible con la ETR debido a limitaciones muestrales. «La estimación de viajes obtenida mediante esta metodología es más precisa debido al mayor número de individuos sobre el que las operadoras tienen información», explica el INE.

Para definir un «viaje turístico», se considera todo desplazamiento fuera del lugar de residencia habitual que implique al menos una pernoctación y tenga una duración inferior a un año, con un motivo distinto a un empleo en el lugar visitado. Un «turista» se contabiliza cada vez que realiza un viaje, incluso si son múltiples en un mismo mes. La «pernoctación» se define por el tiempo que un teléfono móvil es detectado en un país distinto al de residencia durante las horas nocturnas (entre las 22:00 y las 06:00), y también a la mañana siguiente. El viaje finaliza cuando el teléfono móvil es detectado nuevamente en el municipio de residencia.

Para salvaguardar el secreto estadístico, los datos de cruces con menos de 30 turistas, o aquellos que puedan obtenerse por diferencia, son ocultados. Los municipios para los que no se ofrece información pueden estar sujetos a secreto estadístico o en ellos no se ha dado el fenómeno objeto de estudio.