Un grupo de turistas posa en Azpeitia, frente al Santuario de San Ignacio de Loyola. F. Morquecho
Los precios altos en los hoteles de Donostia empujan a los turistas a la periferia y al interior de Gipuzkoa

Las pernoctaciones en la capital, con precios de 230 euros por noche, se estancan mientras que las del resto de Gipuzkoa suben hasta un 19%

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:03

El turismo sigue moviendo masas y, como es de esperar en estos meses de verano, se deja notar en todo el territorio. Eso sí, cada ... vez es más común que los viajeros se instalen y visiten las localidades del interior de Gipuzkoa frente a la capital, bien sea por la subida de precios en los hoteles donostiarras o por la intención de los recién llegados de conocer lo que el resto de la provincia tiene que ofrecer. Así lo refleja la última encuesta de establecimientos turísticos receptores elaborada por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat): 159.340 turistas llegaron a Gipuzkoa este pasado mes de julio y, en comparación con el año pasado, cada vez más de ellos hacen noche en el interior del territorio (+19,1%), en algún municipio del área metropolitana como puede ser Irun, Lasarte-Oria, Errenteria o Usurbil (+6,4%), y en las localidades costeras (+3,2%). San Sebastián, sin embargo, se queda estancada con 237.615 pernoctaciones (+0,1%).

