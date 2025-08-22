Los precios altos en los hoteles de Donostia empujan a los turistas a la periferia y al interior de Gipuzkoa

El turismo sigue moviendo masas y, como es de esperar en estos meses de verano, se deja notar en todo el territorio. Eso sí, cada ... vez es más común que los viajeros se instalen y visiten las localidades del interior de Gipuzkoa frente a la capital, bien sea por la subida de precios en los hoteles donostiarras o por la intención de los recién llegados de conocer lo que el resto de la provincia tiene que ofrecer. Así lo refleja la última encuesta de establecimientos turísticos receptores elaborada por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat): 159.340 turistas llegaron a Gipuzkoa este pasado mes de julio y, en comparación con el año pasado, cada vez más de ellos hacen noche en el interior del territorio (+19,1%), en algún municipio del área metropolitana como puede ser Irun, Lasarte-Oria, Errenteria o Usurbil (+6,4%), y en las localidades costeras (+3,2%). San Sebastián, sin embargo, se queda estancada con 237.615 pernoctaciones (+0,1%).

Euskadi sigue siendo uno de los destinos favoritos de los turistas para los meses estivales. Las 392.794 entradas registradas este julio han dado lugar a un total de 837.143 pernoctaciones. En comparación con los registros del año pasado, estas cifras suponen una subida de 1,5% en cuanto a entradas hoteleras y un 2,3% en pernoctaciones. En el caso de Gipuzkoa, han sido 159.340 turistas los que llegaron en el mes de julio, un 0,9% más que en julio de 2024, y 336.146 pernoctaciones, un 2,8% más que en el mismo mes del año anterior. Bizkaia, por su parte, ha registrado subidas del 5,2% y 3,2%, respectivamente, mientras que los datos en Álava se han desplomado un 8,6% y un 2,1%.

Por capitales, Bilbao es la única en la que las entradas han subido (7,7%), mientras que en San Sebastián y Vitoria han descendido un 1,6% y un 11,9%, respectivamente. En el caso de las pernoctaciones el patrón es similar: la mayor subida la registran los establecimientos bilbaínos (5,5%), mientras que los gasteiztarras han caído un 3,7%. Eso sí, en Donostia se han quedado estancados, con una ligera subida del 0,1%.

La estancia media en los hoteles de Euskadi también ha registrado un leve aumento, pasando de 2,11 días en julio del año pasado a 2,13 días este año. En Gipuzkoa, la media es algo superior, con 2,30 días. Quienes visitan Donostia permanecen 2,46 días, mientras que en el interior de la provincia la media es de 2,36 días. Los turistas alojados en hoteles de la costa guipuzcoana o del área metropolitana de San Sebastián –sin incluir la capital– se quedan de media 1,95 días.

Eso sí, a medida que se alarga la duración de estas estancias, los precios por habitación también encarecen. Una vez más, Gipuzkoa y Donostia lideran el ranking de precios. Hacer noche en el territorio este julio, durmiendo en una habitación doble con baño incluido, rondó los 186 euros de media. En la capital, este precio se dispara hasta los 230,7 euros. Supone una cifra récord. Y es que una noche en agosto de 2024 –mes más demandado por los viajeros, teniendo en cuenta que el del año pasado marcó cifras récord para el turismo en Gipuzkoa– costó 212,9 euros. En comparación, una noche en Bizkaia en una habitación de las mismas características se colocó, este julio, en los 118,4 euros, y en Álava, en 100,1 euros. En Bilbao el precio medio fue de 127,9 euros. El precio por noche en un hotel donostiarra dobla holgadamente el de una habitación en Vitoria-Gasteiz, de 88,2 euros.

«Ha sido un julio excepcional»

Se podría deducir que el aumento continuo de los precios en los hoteles donostiarras está empujando a los turistas al resto de Gipuzkoa. Mientras que las cifras en la capital se han estancado –las pernoctaciones han subido un 0,1% y las entradas han bajado un 1,6%– las del interior de Gipuzkoa se han disparado. Así, las pernoctaciones en las localidades del interior del territorio han subido un 19,1% respecto a las de julio de 2024 (han sido 38.944 este año). En otras zonas, como en el litoral o en el área metropolitano de Gipuzkoa –sin tener en cuenta los datos de San Sebastián–, la subida no ha sido tan pronunciada, pero se sigue notando un crecimiento: un 3,2% y un 6,4%, respectivamente.

En el corazón de Gipuzkoa, los movimientos de turistas avalan las cifras de la última encuesta de Eustat. Desde la Agencia Turística del Goierri (Goitur), señalan que el pasado mes de julio «ha sido excepcional». Los hoteles de la comarca, que incluye municipios como Beasain, Ordizia, Idiazabal o Zegama, han estado cerca de colgar el cartel de 'completo', pues «hemos alcanzado casi un 90% de ocupación», señala Niko Osinalde, responsable de turismo de Goitur. Así, añade que hay más razones además del encarecimiento de los precios en la capital guipuzcoana que explican el crecimiento de turistas en la comarca en los últimos años. Entre estos, destaca Osinalde, «muchos vienen atraídos por el senderismo y la naturaleza», como pueden ser los visitantes de origen extranjero, entre «estadounidenses, australianos, británicos o alemanes».

Cómo no, los planes gastronómicos en el interior de Gipuzkoa también dan pie a que los turistas quieran acercarse y participar en alguna de las diversas rutas organizadas «a las ferias y mercados de comida que se pueden encontrar en la provincia, o comer en alguna sidrería». Eso sí, desde Goitur señalan que lo «mejor» del turista extranjero, cada vez más predominante en la comarca, es que «son muy curiosos. Llegan con muchas ganas de aprender sobre nuestra cultura, acuden a museos, patean la ciudad, hablan con los locales...».

Entre los nuevos turistas que se acercan y alojan en Goierri también destaca «el 'fiel'. Nos referimos así a los catalanes y los madrileños, los más típicos en el interior de Gipuzkoa y que, como ya conocen las capitales o las localidades costeras, hacen el viaje para conocer el interior», explica Osinalde. Tampoco se olvidan de «el que viene de ruta a Euskadi, con especial interés en Donostia, Bilbao... y se aloja aquí porque es más asequible». Y es que los 230 euros que cuesta una habitación en San Sebastián es un lujo para muchos, y alojarse en otros municipios puede ser de gran ayuda para ahorrar.

El extranjero alarga su estancia

El origen de los viajeros también supone una nueva tendencia: el 57,0% de las entradas y el 57,2% de las pernoctaciones a Euskadi han sido de origen extranjero, tras ascensos del 4,5% en el caso de las entradas y del 6,2% en el de las pernoctaciones. El número de entradas y pernoctaciones de origen estatal, por su parte, ha descendido en términos interanuales un 2,2% y un 2,5%, respectivamente.

De los 159.340 viajeros que visitaron Gipuzkoa este pasado mes de julio, 100.225 (62,9%) lo hicieron desde el extranjero, marcando una subida de 3,7% de este tipo de turismo en Gipuzkoa. El resto, 37,1%, eran de origen estatal, lo que supone una bajada de 3,4% respecto al año anterior. Los turistas extranjeros han sido quienes más tiempo han pasado en Gipuzkoa, con una estancia media de 2,33 días, frente a los 2,24 de los de origen estatal.