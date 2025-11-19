Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vecinos de distintas edades pasean por el barrio de Martutene de Donostia Arizmendi

La esperanza de vida de las mujeres en Gipuzkoa supera por primera vez los 87 años

Superado el efecto de la pandemia del Covid, la media entre ambos sexos se eleva hasta los 84,5 años, medio año más que la media española

Alexis Algaba

Alexis Algaba

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:58

La esperanza de vida en Gipuzkoa vuelve a marcar registros históricos. Una vez superado el efecto de la pandemia del Covid, que cercenó la tendencia ... al alza que se venía produciendo año tras año hasta 2019, el territorio ha recuperado ese espacio perdido y a cierre de 2024 la esperanza de vida en Gipuzkoa se situaba ya en los 84 años y medio. Y las mujeres, más longevas por naturaleza, ya alargan ese registro por primera vez por encima de los 87 años en el territorio, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

