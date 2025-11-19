La esperanza de vida de las mujeres en Gipuzkoa supera por primera vez los 87 años

La esperanza de vida en Gipuzkoa vuelve a marcar registros históricos. Una vez superado el efecto de la pandemia del Covid, que cercenó la tendencia ... al alza que se venía produciendo año tras año hasta 2019, el territorio ha recuperado ese espacio perdido y a cierre de 2024 la esperanza de vida en Gipuzkoa se situaba ya en los 84 años y medio. Y las mujeres, más longevas por naturaleza, ya alargan ese registro por primera vez por encima de los 87 años en el territorio, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Vascas, castellanoleonesas, madrileñas y navarras son las únicas que elevan su esperanza de vida por encima de esa marca de los 87 años. En el caso de los hombres, los guipuzcoanos viven de media 81,6 años, esto es, unos cuatro años y medio menos que las mujeres. En este caso, son los madrileños los que tienen mayor esperanza de vida, con una media por encima de los 83 años, mientras que los navarros también se encuentran en este caso por encima de los 82. A cierre de 2024 por primera vez en la historia la esperanza de vida media en el conjunto de España ha superado los 84 años.

La evolución al alza de esa edad de fallecimiento ha sido una constante en las últimas décadas, salvo la abrupta caída registrada en 2020 por efecto de la pandemia del Covid. Así, en 1975 (desde que hay registros tan detallados en el INE), la esperanza de vida media en Gipuzkoa era de 72,7 años -69,6 en el caso de los hombres y 75,9 en el caso de las mujeres-. Medio siglo después, las mujeres viven 11 años de media más, y los hombres, exactamente 12 más.

Las mejoras en la salud, el bienestar general de la sociedad y los mejores hábitos de vida se encuentran detrás de este progresivo aumento de la esperanza de vida en los países desarrollados.

Saldo vegetativo negativo

Por otro lado, el INE también ha confirmado los datos correspondientes a los saldos vegetativos por comunidades y territorios de 2024. Ahí se confirma la tendencia observada mes tras mes y es que con la natalidad en mínimos históricos, la diferencia entre nacimientos y defunciones registrados en Gipuzkoa cada día es más negativa. El pasado año se registraron en el territorio 4.430 alumbramientos por 7.289 fallecimientos, es decir, un déficit de casi 3.000 habitantes que se compensa como ya explicó DV, con la llegada de migrantes.

La grieta es más que notable echando también la vista atrás en el último medio siglo. Y es que si en 1975, en pleno 'baby boom' en Gipuzkoa, nacieron 12.783 bebés (casi tres veces más que el pasado año), ese mismo ejercicio se registraron 4.672 muertes. Es decir, por cada fallecimiento se sumaban casi tres alumbramientos. Ahora, la tendencia se acerca a dos muertes por cada nacimiento.

El INE también ha publicado este miércoles la estimación de nacimientos y fallecimientos en los primeros tres trimestres de este ejercicio. Hasta septiembre, el dato positivo es que en Gipuzkoa repuntan ligeramente los alumbramientos. Un escueto 0,6% de subida en comparación con el mismo periodo del pasado año, pero que rompe con la tendencia a la baja que se registraba en el acumulado de lo que llevábamos de año. En los primeros nueve meses de 2025 se suman 3.376 nacimientos en el territorio.

La edad de las madres es también cada vez más alta y solo el 20% de las madres de los nuevos bebés en el territorio tiene menos de 30 años. De hecho, hasta 350 nuevos nacimientos se han registrado entre madres con más de 40 años.

En lo que respecta a las defunciones, también repuntan hasta septiembre con un aumento del 2,5%. En los primeros nueve meses del año se ha contabilizado 5.593 fallecimientos en el territorio según la estimación del INE.