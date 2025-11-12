Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025

El reto de una población cada vez más envejecida, por un lado, y el de la llegada de cada vez más residentes nacidos en el ... extranjero confluyen casi siempre a la hora de analizar las estadísticas poblacionales. Y un claro ejemplo es la cifra de residentes en Gipuzkoa. El territorio suma un nuevo récord poblacional en octubre, con 733.700 habitantes a fecha de 1 de octubre, según el avance de datos publicado este martes por el INE. Una subida en la cifra de habitantes del territorio de 1.573 personas en lo que llevamos de año, es decir, unos 40 vecinos por semana. Y ese incremento, haciendo un primer análisis general, se basa en el aumento constante de población llegada del extranjero.

Gipuzkoa sigue registrando una cifra cada vez más baja de nacimientos que no compensa, ni de lejos -con un déficit de 3.000 personas cada año- el número de fallecidos en el territorio. Sin embargo, la población guipuzcoana sigue al alza gracias a la llegada constante y en importante número de nuevos habitantes llegados desde el extranjero. En lo que va de año, según las cifras del INE, la población nacida fuera del Estado ha pasado de los 100.605 habitantes del pasado 1 de enero, a los 104.699 de principios de octubre. Esto es, en lo que va de año se han instalado en algún municipio del territorio más de 4.000 personas nacidas fuera del Estado. A comienzos de 2025 se rompió por primera vez la barrera de los 100.000 extranjeros residiendo en Gipuzkoa y, desde entonces, el ritmo de llegada de inmigrantes va a una progresión de 15 foráneos cada día.

Mientras, en el lado contrario de la balanza, los nacidos tanto en Gipuzkoa como en cualquier otra provincia española siguen descendiendo en un goteo constante. En los primeros nueve meses de este ejercicio, ese colectivo se ha reducido en casi 2.500 personas, hasta quedarse en los 629.001 residentes nacidos en el conjunto del Estado. En los últimos 20 años dicho colectivo ha menguado de forma notable, en algo más de 27.000 residentes.

Por su parte, el grupo de habitantes en el territorio nacidos en el extranjero se ha multiplicado casi por cuatro en dos décadas, pasando de los algo más de 27.000 inmigrantes en enero de 2025, a los 104.000 de ahora. La llegada de extranjeros al territorio en las últimas dos décadas equivale a un municipio de un tamaño similar al de Irun. De ellos, casi 30.000, según la estadística del INE, tienen también la nacionalidad española.

El INE detalla también de dónde proviene ese colectivo de extranjeros que ahora reside en Gipuzkoa. Lo hace, eso sí, por grupo de edades y solo cuando los datos son definitivos. La última estadística sobre esa procedencia data de enero de 2024 y con ella se puede resumir que el país de nacimiento de más de la mitad de este colectivo se enmarca en Centroamérica y Sudamérica. Uno de cada cinco proviene de África, un porcentaje similar a los nacidos en algún país de Europa. El resto, en menor medida, ha llegado de Asia y Norteamérica.

Mayor peso entre jóvenes

La pirámide poblacional en Gipuzkoa sigue sufriendo en su base y engorda cada vez más en los grupos de más de 50 años. Una sociedad que envejece a marchas forzadas y donde los niños del 'baby boom' son cada vez más mayores. El 47% de la población en el territorio ha vivido ya más de medio siglo, es decir, 345.832 personas tienen más de 50 años en Gipuzkoa. En los último veinte años, además, gracias a que la esperanza de vida cada vez es mayor, la cifra de guipuzcoanos mayores de 90 años se ha triplicado, hasta superar ya los 12.200 nonagenarios en el territorio.

En el detalle que va por franjas de edad también se advierte el distinto peso de los residentes llegados del extranjero. Si la proporción general es de seis nacidos aquí por cada foráneo, en el grupo que va de los 30 a los 34 años, por ejemplo, esa proporción se reduce a casi dos con nacionalidad española por cada extranjero. Es en esa franja central edades, la que va de los 25 a los 44, en la que encuentra la mayor proporción de guipuzcoanos llegados de otros países.

España, cerca de los 10 millones

Así las cosas el porcentaje de extranjeros residentes el Gipuzkoa se encuentra en el 14,2%, seis décimas menos que en el conjunto de Euskadi, donde esa tasa (con 333.009 foráneos), se sitúa en el 14,8%. Por su parte, en el conjunto de España la cifra de nacidos en el extranjero supera ya los 9,8 millones de residentes, con un aumento en casi medio millón de personas desde el pasado mes de enero.

En el conjunto del Estado la tasa de población extranjera es sensiblemente superior a la de Gipuzkoa, con un 19,8% de los residentes llegados desde otro país. Además, según las estadísticas del INE, España está a menos de medio millón de habitantes de superar por primera vez en la historia la cifra de 50 millones.