La población de Gipuzkoa se eleva a 733.700 personas a 1 de octubre de 2025. Arizmendi

Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025

Gipuzkoa suma un nuevo récord de población con 733.700 vecinos en octubre, con una proporción de residentes migrantes cada vez mayor

Alexis Algaba

Alexis Algaba

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:03

El reto de una población cada vez más envejecida, por un lado, y el de la llegada de cada vez más residentes nacidos en el ... extranjero confluyen casi siempre a la hora de analizar las estadísticas poblacionales. Y un claro ejemplo es la cifra de residentes en Gipuzkoa. El territorio suma un nuevo récord poblacional en octubre, con 733.700 habitantes a fecha de 1 de octubre, según el avance de datos publicado este martes por el INE. Una subida en la cifra de habitantes del territorio de 1.573 personas en lo que llevamos de año, es decir, unos 40 vecinos por semana. Y ese incremento, haciendo un primer análisis general, se basa en el aumento constante de población llegada del extranjero.

