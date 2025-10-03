Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Se elevan a doce las denuncias contra la libertad sexual en el udaleku de Bernedo

La Ertzaintza confirma seis nuevos casos que se suman a otros seis conocidos hasta la fecha

Lara Ochoa

Lara Ochoa

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:50

Comenta

La cifra de afectados por el 'caso Bernedo' sigue aumentando y ya son doce el número de denuncias contra la libertad sexual interpuestas en la ... Ertzaintza, según ha confirmado el Departamento Vasco de Seguridad a este periódico.

