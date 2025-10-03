Se elevan a doce las denuncias contra la libertad sexual en el udaleku de Bernedo
La Ertzaintza confirma seis nuevos casos que se suman a otros seis conocidos hasta la fecha
San Sebastián
Viernes, 3 de octubre 2025, 15:50
La cifra de afectados por el 'caso Bernedo' sigue aumentando y ya son doce el número de denuncias contra la libertad sexual interpuestas en la ... Ertzaintza, según ha confirmado el Departamento Vasco de Seguridad a este periódico.
Esta media docena de denuncias confirmadas ahora supone duplicar la cifra conocida hasta ayer mismo, cuando las familias de un niño y una niña menores de 12 años acudieron a la comisaría de Getxo para interponer sendas denuncias y dar cuenta de una serie de hechos relatados por los chavales que pasaron la primera quincena de julio en el campamento de la localidad alavesa gestionado por la asociación Sarrea.
Desde el departamento vasco de Seguridad no han dado detalles sobre la procedencia de estas seis nuevas denuncias al estar el caso judicializado. Hasta ahora, y según ha podido saber este periódico de fuentes policiales, las cuestiones relatadas en los nuevos escritos cumplen las condiciones para ser tipificadas como presuntos delitos contra la libertad sexual de los menores.
Salvo la primera, que se presentó a finales de agosto por una supuesta agresión sexual, el resto están siendo investigadas por presuntos delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo y coacciones, y han ido interponiéndose después de que este periódico desvelara hace justo una semana la existencia de una serie de cartas en las que varias niñas de entre 13 y 15 años explicaban a sus padres y madres situaciones muy incómodas que habían vivido en el campamento.
En actualización
