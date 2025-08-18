Un famoso actor y humorista tras su visita a una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso» El actor, humorista y cantante catalán, que se dio a conocer en el programa de Buenafuente, ha disfrutado del puente de agosto junto a su familia

«De espalda sigo teniendo mi aquel…» bromea el actor, humorista y cantante catalán, Eduardo Soto Moreno, más conocido como Edu Soto, en su última publicación de Instagram en la que ha enseñado sus vacaciones familiares durante este puente de agosto en la localidad de Zumaia.

Y es que el famoso humorista, que se dio a conocer en el año 2005 gracias a su personaje de 'El Neng de Castefa' en el programa de Buenafuente ha quedado fascinado tras su visita a la localidad. «Qué lugar tan precioso…nos ha encantado Zumaia», ha escrito junto a una fotografía en la que se le ve de espaldas entrando a la cueva del Flysch.

El también actor de 47 años, que ha participado en producciones cinematográficas y televisivas de renombre y que ha trabajado con directores como Santiago Segura, ha querido dar créditos de la fotografía a su pareja: «Fotaza de mi querida @cristina_pascual_godoy. ¡Qué puente tan bonito en familia!», ha destacado sobre su pareja, la violinista Cristina Pascual y madre se sus dos hijos con los que el actor también ha visitado la localidad guipuzcoana de Orio.

Telmo Trenado en Zumaia

Aunque esta no ha sido la única visita de un famoso a la localidad costera, ya que el influencer zumaiarra Telmo Trenado también ha compartido varias instantáneas de su visita junto a varios de sus amigos también influencers.

«Muy triste porque mis chefs privados se han marchado ya, pero han dejando el listón muy alto. Podéis volver cuando queráis siempre y cuando cocinéis para toda la 'kuadrilla' y para mis aitas. Esa es la única condición amigos», ha bromeado el influencer que ha recorrido la localidad costera en barco, ha enseñado a sus amigos San Sebastián y también ha aprovechado para introducirlos en una sociedad gastronómica.