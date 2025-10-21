Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bjarke Ingels, fundador y líder del estudio BIG, posa ayer ante 'su' edificio. De La Hera

Bjarke Ingels, arquitecto autor del nuevo GOe

«El edificio se verá de verdad en unos meses, cuando crezca la vegetación»

El arquitecto danés, que asegura que el resultado «será más verde y más disfrutable por los vecinos que lo que había antes en este solar», da las claves del proyecto

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 00:10

Habla un aceptable castellano, herencia del tiempo de Erasmus que pasó en Barcelona, y se entusiasma al hablar del edificio inaugurado ayer. El arquitecto danés ... Bjarke Ingels es fundador y líder del estudio Big, con base en Copenhague pero sedes también en Nueva York, Barcelona o China, entre otros lugares, y autor del nuevo edificio del GOe en Donostia. Dice que es consciente de la polémica ciudadana suscitada por el proyecto pero asegura con contundencia que el resultado será «un edificio-parque público verde y más disfrutable por los ciudadanos que lo que había antes». Pide unos meses, para que crezca la vegetación que envuelve el edificio, antes de juzgar el resultado final: «Los ciudadanos van a ver cómo el parque va creciendo», asegura.

