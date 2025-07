Aunque la Real Academia Española (RAE) lo define como la 'discriminación por edad, especialmente de las personas mayores o ancianas', Vania de la Fuente-Núñez, ... experta en envejecimiento saludable, admite no estar de acuerdo y prefiere referirse al edadismo en base a tres dimensiones: «los estereotipos, que es nuestra forma de pensar, los prejuicios, que es nuestra forma de sentir, y la discriminación, que es nuestra forma de actuar». A pesar de vivir en una sociedad cada vez más envejecida, «solo el 15% de la población espera con ansias esta etapa», añade.

- ¿Por qué no está de acuerdo con la definición de la RAE?

- Porque menciona solo la discriminación y cuando hablamos de edadismo hablamos de otras dimensiones; los estereotipos, que es nuestra forma de pensar, los prejuicios, que es nuestra forma de sentir, además de la discriminación, que es nuestra forma de actuar. Las otras dos dimensiones son igual de importantes y al final se influyen todas mutuamente, es decir, a lo mejor los estereotipos que yo tengo influyen en mi manera de actuar, y de la misma manera mi forma de actuar puede retroalimentar la forma en la que me siento cuando interacciono con personas de diferentes edades. Además, la definición de la RAE incluye una palabra, anciano, que se considera edadista en sí misma porque evoca una imagen homogénea de todas las personas mayores.

- ¿Cuál es esta imagen a la que se refiere?

- El problema cuando utilizas una palabra como anciano es que estás homogenizando a toda la población mayor como si todas las personas fueran iguales, dependientes, vulnerables, etc. Lo que intenta hacer cualquier esfuerzo para acabar con el edadismo es evitar que se categorice, que se divida y que se homogenice a todo un grupo de edad. Sí, hay un porcentaje de la población mayor, por ejemplo el que tiene un peor estado de salud, que va a ser dependiente de cuidados, y se debe de dar visibilidad también a ese grupo poblacional dentro de la población mayor, pero eso no significa que todas las personas mayores sean dependientes o tengan una discapacidad, que es muchas veces la imagen que se proyecta.

Vocabulario «Palabras como anciano categorizan a todas las personas mayores como vulnerables o dependientes»

- ¿Qué efectos puede tener esta percepción de la vejez?

- Hace que la mayor parte de la gente no espere con ansias esta etapa; en España solo alrededor del 15% lo hace. Obviamente, si socialmente se te está bombardeando todo el día con una imagen de la vejez que es tan negativa, pues de alguna manera tiene lógica que la rechaces. Aunque por suerte empieza a haber una reivindicación de otras formas de entenderla. Al final todas las etapas tienen cosas buenas y cosas malas, pero el problema que veo socialmente en relación a la vejez es que lo único que se nos proyecta es potencialmente cosas negativas que ni siquiera van a aplicar a toda la población mayor.

- ¿Diría que el rechazo a la vejez viene del edadismo o, por el contrario, que el edadismo viene del miedo a envejecer?

- Supongo que las dos cosas contribuyen. Creo que el edadismo que existe socialmente ha provocado que haya tanto estigma asociado. Hay tantísimo rechazo hoy en día a envejecer que la mayor parte de las personas se acaban precipitando en la vejez; esto es, han obviado pensar en esta etapa durante toda su vida, incluso cuando ya están a las puertas de la vejez. Y eso hace muy difícil que generen su propia idea de cómo quieren que sea su vejez y también que valoren a nivel social si existen, por ejemplo, las políticas públicas, si existe el ordenamiento urbano, la planificación urbana necesaria para disfrutar de la vejez que desean. Porque claro, si no me planteo cómo quiero vivir esta etapa, difícilmente voy a empezar a mirar a mi alrededor si existen las estructuras, las políticas, los programas necesarios para que yo pueda disfrutar esta etapa como quiero.

Discriminación «En Europa, más gente reporta haber sufrido edadismo que machismo o sexismo, y es el único que afecta al hombre blanco»

- ¿Las propias personas mayores se acaban creyendo los estereotipos y se cierran las oportunidades de disfrutar de la vejez?

- Sí. Esa es la parte más perversa del edadismo, que es el que dirigimos a nosotros mismos. Al final, el edadismo está en todas partes: se manifiesta en las instituciones, en el entorno sanitario o el laboral, donde vemos muchísimo edadismo hacia gente mayor, pero también hacia gente joven. Además luego se manifiesta en las relaciones que tenemos unos con otros. La última forma de manifestación es lo que llamamos edadismo autoinfligido, que es el resultado de haber internalizado todos los estereotipos por edad, a los que hemos sido expuestos repetidamente desde la infancia. Los acabamos interiorizando hasta tal punto que los aplicamos a nosotros mismos. Si te están diciendo toda la vida que 'las personas mayores tienen poca salud y están enfermas' y que 'es inevitable la enfermedad en la vejez', interiorizarás todos estos estereotipos y a lo mejor cuando llegue la vejez tirarás la toalla, porque 'total a mí lo que me toca es estar enfermo, es inevitable'. Entonces, dejas de seguir una dieta saludable o dejas de hacer ejercicio... Otro estereotipo bastante común es que 'no tienen capacidad de aprender', cuando en realidad la creativad y la capacidad de aprender las tenemos a lo largo de la vida.

- ¿Cuáles son los efectos de salud que puede generar esta actitud negativa sobre la vejez?

- Uno de los problemas que tenemos ahora mismo no es solo que la gente no sepa lo que es el edadismo, es que la gente no le da importancia. A nivel estatal, el 51% de la población piensa que el edadismo no existe o que no es un problema grave. Yo creo que en parte esto es porque tampoco sabe las consecuencias que tiene en nuestra salud y bienestar, cuando está demostrado que el edadismo afecta y tiene un impacto nocivo en muchas facetas de nuestra salud y bienestar, desde la muerte. Se ha visto que el edadismo está asociado con una vida más corta. Un estudio que se realizó en Estados Unidos vio que la supervivencia media de las personas con creencias más positivas sobre el envejecimiento era 7,5 años más que la de aquellas con actitudes más negativas.

- La OMS clasifica el edadismo como la tercera causa de discriminación, por detrás del racismo y el machismo...

- En Europa más gente reporta haber sufrido de edadismo que racismo o sexismo. En realidad, si lo piensas, no es algo ilógico en el sentido de que el edadismo es el único 'ismo' que nos puede afectar a todas las personas. De hecho, es el único 'ismo' que afecta al hombre blanco, que en general, siempre sale bastante bien parado.