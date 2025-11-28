Dos rejonazos en menos de un año: cronología de los varapalos judiciales al Multikirola este 2025

Cuando las aguas se habían calmado y la Diputación de Gipuzkoa creía haber resuelto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ... anulaba la obligatoriedad de participar en el programa deportivo escolar (8-12 años) Multikirola para estar apuntado en un club, el gobierno foral ha recibido un nuevo revés cuando el mismo órgano judicial ha plasmado que la Diputación ha incurrido en fraude de ley al considerar que la nueva Orden Foral para este curso sigue sin cumplir lo dictado en la sentencia del 15 de enero de este año.

15 de enero de 2025 Primera sentencia en contra

En ese primer texto el TSJPV dio la razón a una familia de Trintxerpe que en 2023 había demandado a la Diputación para reclamar que sus hijas pudieran jugar en el club de baloncesto Askatuak sin participar en el Multikirola, por lo que eliminaba la obligatoriedad pero no de manera inmediata, ya que cabía opción de recurso.

4 de marzo Recurso ante el Supremo

La Diputación de Gipuzkoa presentó el 4 de marzo el escrito de recurso al considerar que «la resolución impugnada tiene un impacto mucho más amplio que el caso concreto de la familia denunciante, afectando a miles de escolares, clubes deportivos, centros educativos y administraciones públicas implicadas», y un mes después, el 8 de abril, el Superior Vasco ordenó la ejecución provisional de la sentencia a petición de la familia al considerar que el «perjuicio» se seguía sufriendo, por lo que a partir de ese día no era obligatorio ir al Multikirola para participar en un club 'monodeportivo'.

La Diputación de Gipuzkoa, mediante el departamento de Deportes que dirige Goizane Álvarez, acató la decisión a pesar de no compartirla y preparó el curso 2025/26 sin la obligatoriedad en cuestión, algo nuevo en el modelo de iniciación deportiva que ha liderado la Diputación desde los años 90.

5 de septiembre Aprobación nuevo Multikirola

El 5 de septiembre de 2025 aprobó la Orden Foral para esta temporada, con algunos cambios en lo referido a si los clubes podían participar en encuentros fuera de su comarca o incluso fuera del territorio si la competición no estaba garantizada en Gipuzkoa o en la ampliación de las fechas disponibles de los clubes para organizar encuentros en el calendario no lectivo, como puentes, navidades o Semana Santa.

Sin embargo, mantenía que los sábados por la mañana se guardasen para el Multikirola o que los clubes solo pudieran destinar nueve jornadas de partidos a sus equipos de escolares, aspecto que ha quedado anulado este viernes 28 de noviembre.

28 de noviembre Nueva sentencia del TSJPV contra Multikirola

Este viernes 28 de noviembre se ha publicado la sentencia de la Sección 3 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra el Multikirola, que sostiene que el programa «obstaculiza» la actividad de los clubes deportivos al imponerles limitaciones de horarios y de calendario. Según el fallo, estas restricciones constituyen en la práctica una forma de «imposición» del modelo de deporte escolar por parte de la institución foral.

El TSJPV estima parcialmente la solicitud de nulidad, anulando específicamente el art. 2.1 (página 13) y el art. 2.1.5 (página 26) de la Orden Foral del 5 de septiembre. Considera que estos artículos, al priorizar las actividades del programa Multikirola y establecer que las demás actividades deportivas no pueden obstaculizarlo, imponen indirectamente una limitación que impide la libre práctica deportiva en los clubes. El tribunal destaca que la sentencia anterior impedía que la Administración impusiera el multideporte.