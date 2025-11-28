Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dos rejonazos en menos de un año: cronología de los varapalos judiciales al Multikirola este 2025

El modelo de iniciación deportiva de Gipuzkoa ha sufrido en once meses varios golpes que ponen en jaque su continuidad tal y como se ha desarrollado hasta ahora

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

Cuando las aguas se habían calmado y la Diputación de Gipuzkoa creía haber resuelto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ... anulaba la obligatoriedad de participar en el programa deportivo escolar (8-12 años) Multikirola para estar apuntado en un club, el gobierno foral ha recibido un nuevo revés cuando el mismo órgano judicial ha plasmado que la Diputación ha incurrido en fraude de ley al considerar que la nueva Orden Foral para este curso sigue sin cumplir lo dictado en la sentencia del 15 de enero de este año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  2. 2 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  3. 3 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  4. 4 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  5. 5 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  6. 6

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  7. 7

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  8. 8

    Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  9. 9 El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dos rejonazos en menos de un año: cronología de los varapalos judiciales al Multikirola este 2025

Dos rejonazos en menos de un año: cronología de los varapalos judiciales al Multikirola este 2025