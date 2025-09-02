A pesar de que ocupan prácticamente la misma extensión, Donostialdea alberga siete veces más habitantes que la comarca de Tolosaldea, donde residen 150 habitantes ... por kilómetro cuadrado frente a los 1.087 residentes en la capital guipuzcoana y los otros diez municipios que la rodean. El caso de la comarca del Bidasoa, que conforman las localidades de Hondarribia e Irun, es aún más significativo ya que concentra una densidad de 1.083,3 habitantes en apenas 70 kilómetros cuadrados de superficie.

De esta forma, Donostialdea y Bidasoa multiplican por siete la densidad de población de Tolosaldea, que cuenta con 29 municipios y se sitúa como la comarca con menos habitantes por kilómetro cuadrado. Le preceden Goierri (162), Alto Deba (183) y Urola Kosta (238). Los datos que aporta el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) colocan a Bajo Deba, con 304,05, como la más próxima a la media de Gipuzkoa (365,5).

Por localidades, aquellas que tienen un pasado industrial importante en el siglo XX son las que arrojan una densidad de población mayor. En el caso de Gipuzkoa, Lasarte-Oria y la capital, San Sebastián, alcanzan la cifra de 3.388,7 y 2.999 habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente. Otras como Ordizia, Zarautz, Pasaia o Irun se sitúan por encima de los 1.400.

A la hora de medir la densidad de población, se tiene en cuenta el número de habitantes así como la variable de la superficie con la que cuenta la ciudad. El caso de Eibar es del todo llamativo, ya que su extensión no llega a 25 kilómetros cuadrados y tiene una densidad de población de 1.100, mientras que Elgoibar, por ejemplo, supera los 39 kilómetros cuadrados y su densidad tan solo alcanza los 291 vecinos. De esta forma, la ciudad armera alberga la mitad de los vecinos de Bajo Deba, 27.036 residentes del total de los 54.969.

Envejecimiento

Otro dato que arrojan y corroboran las estadísticas del Eustat es el alto nivel de envejecimiento con el que cuenta Gipuzkoa, tendencia que se viene agudizando en los últimos años. Según muestran las cifras de distribución de la población por edades, en todas las comarcas el colectivo mayor de 65 años ya supone el 20% del total de la población, esto es, uno de cada cinco guipuzcoanos se sitúa en el extremo superior de la pirámide.

A nivel comarcal, la proporción que representa este colectivo es similar en todas ellas aunque los valores más bajos son los de Urola Costa (21,4%) frente a la tasa más alta de Alto Deba (24,9%).

Nacen menos guipuzcoanos, pero el territorio sigue ganando población y el número de habitantes alcanza los 723.033 a 1 de julio de 2024, si bien esta cifra crece hasta las 732.889 personas a 1 de julio de 2025, según la última publicación actualizada del Instituto Nacional de Estadística. De esta forma, Gipuzkoa bate un nuevo récord, en gran medida por el incremento de ciudadanos nacidos en el extranjero, 103.182 personas, que representan ya el 14% de la población total.

LAS CIFRAS 365,5 habitantes por kilómetro cuadrado es la densidad poblacional de Gipuzkoa.

150,7 habitantes por kilómetro cuadrado es la densidad poblacional de Tolosaldea, la más baja.

Por procedencias, en Gipuzkoa las personas de nacionalidad americana son claramente mayoritarias –suponen el 43,6% del total– seguidas de europeas (26,5%) y africanas (21,8%). En Bizkaia, las personas con nacionalidad americana también constituyen el colectivo con más peso, el 50,5% del total, seguidas de africanas (23,1%) y europeas (19,0%). Mientras, en Álava la participación de americanos y africanos es similar (39,2% y 34,6% respectivamente), seguidos de lejos de los europeos (17,9%) y asiáticos (8,3%).

En más de la mitad de los municipios de Euskadi, la proporción de personas nacidas en el extranjero se mantiene por debajo del 10%. Ordizia y los municipios alaveses de Navaridas y Baños de Ebro presentan los porcentajes más altos, con el 20,6%, 23,8%, y 20,8% respectivamente. Mientras, hay cinco municipios que no llegan al 4%: Beizama y Albiztur en Gipuzkoa, Zalduondo en Álava y Ajangiz y Meñaka en Bizkaia.