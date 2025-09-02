Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Densidad de la población en Euskadi.

Donostialdea y Bidasoa multiplican por siete la densidad de población de Tolosaldea

Lasarte-Oria es la localidad guipuzcoana con más vecinos por kilómetro cuadrado, con 3.388 habitantes

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

A pesar de que ocupan prácticamente la misma extensión, Donostialdea alberga siete veces más habitantes que la comarca de Tolosaldea, donde residen 150 habitantes ... por kilómetro cuadrado frente a los 1.087 residentes en la capital guipuzcoana y los otros diez municipios que la rodean. El caso de la comarca del Bidasoa, que conforman las localidades de Hondarribia e Irun, es aún más significativo ya que concentra una densidad de 1.083,3 habitantes en apenas 70 kilómetros cuadrados de superficie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  3. 3

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  4. 4 El Sadar, nueva casa de Becker
  5. 5 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  6. 6

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  7. 7

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  8. 8

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  9. 9 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje
  10. 10

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Donostialdea y Bidasoa multiplican por siete la densidad de población de Tolosaldea

Donostialdea y Bidasoa multiplican por siete la densidad de población de Tolosaldea