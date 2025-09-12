Donostia e Irun, las dos únicas grandes ciudades de Euskadi donde aumentan los delitos en fiestas

San Sebastián e Irun son las dos únicas ciudades grandes de Euskadi -es decir, aquellas que suman más de 50.000 habitantes- donde han aumentado ... el número de delitos durante la celebración de las fiestas patronales. Así se desprende de un informe hecho público este viernes por el departamento de Seguridad, donde se señala que, en general, se ha registrado en Euskadi un descenso en el número de infracciones penales durante los últimos meses de verano.

En concreto, según señalan desde la consejería que lidera Bingen Zupiria, Bilbao y Vitoria experimentan descensos, con 1.203 y 391 infracciones penales, lo que representa un 26% y un 28% menos, respectivamente, sobre los 1.637 y 544 delitos recogidos el año anterior; mientras que en la capital guipuzcoana se ha producido un incremento del 7,5%, pasando de 359 a 386.

Respecto a los otros municipios vascos de más de 50.000 habitantes, en Getxo y en Barakaldo ha habido una disminución cercana al 30%, mientras que en Irun se ha registrado un incremento del 7%, con 280 delitos en 2025 frente a los 261 de 2024. En 2023, hubo 3.399.

En total, se han registrado 2.489 infracciones penales, lo que supone un descenso de un 20,43% respecto a los 3.128 delitos cometidos en las fiestas del año 2024.

Al igual que en años anteriores, los delitos contra el patrimonio representan en todas las localidades entre un 60% y un 70% del total registrado. Y los hurtos, el tipo delictivo más numeroso -1.529 registrados, lo que supone un 61,43% del total-, descienden en todas las localidades, excepto en San Sebastián.

Respecto a los delitos contra la libertad sexual, desde Seguridad apuntan que se aprecia una reducción de un 20% tanto en Donostia como en Vitoria, y de un 6% en Bilbao. En Getxo y en Irun se mantienen en las cifras del año 2024, con tres y dos casos, respectivamente, mientras que en Barakaldo no se ha registrado ningún caso.

Por estos hechos se han llevado a cabo 727 detenciones y/o investigaciones, aunque con diferencias entre los municipios, ya que mientras que en Donostia, Irun y Vitoria se ha registrado un aumento, Bilbao, Getxo y Barakaldo experimentan una disminución.

Foro de Seguridad en Eibar

Precisamente, el descenso general de los delitos en las fiestas patronales celebradas los últimos meses de verano será uno de los temas que abordará el Basque Segurtasun Foroa que retoma sus encuentros la próxima semana en Eibar y Barakaldo donde diferentes agentes debatirán sobre la seguridad «desde la perspectiva integral», señalan desde el departamento de Seguridad.