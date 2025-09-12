Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Fallece un bañista en la playa de Zarautz
Dos agentes de la Ertzaintza en una operación policial

Detenido en Irun por apuñalar a un hombre tras una discusión

La víctima permanece ingresada en el hospital por una herida en el abdomen

Catalina Cárdenas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:21

Un hombre de 34 años ha sido detenido en Irun acusado de agredir con la hoja de un cuchillo a otro varón en el transcurso de una discusión en el casco antiguo de la localidad. La víctima sufrió una herida en el abdomen y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, donde permanece ingresada.

El incidente se produjo el miércoles alrededor de las diez de la noche en las inmediaciones de una tienda de golosinas del casco viejo de Irun. Varios testigos alertaron a la Ertzaintza de lo ocurrido y los agentes se trasladaron con inmediatez al lugar de los hechos. Allí, personal sanitario se encontraba ya atendiendo a la víctima, que presentaba una herida sangrante en la zona del abdomen.

Según relató a los agentes la pareja del agredido, que presenció los hechos, el presunto atacante abordó a su marido a la salida del establecimiento y, tras mantener una discusión, le atacó con el cuchillo y huyó del lugar.

Varios testigos afirmaron que el presunto agresor se encontraba en un portal cercano, lugar al que se dirigieron los agentes y procedieron a arrestar a este varón acusado de un delito de lesiones con arma blanca.

El arma utilizada, la hoja de cuchillo, fue hallada en el alféizar de una ventana del tienda de golosinas por una patrulla de la Policía Nacional que también se desplazó al lugar de los hechos.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y posteriormente puesto a disposición judicial. Además, otras dos personas han sido investigadas por un presunto delito de encubrimiento relacionado con la agresión.

