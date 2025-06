La Diputación precisa que el 80% de los guipuzcoanos en listas de espera para residencias ya reciben prestaciones

982 guipuzcoanos están en lista de espera para entrar a una residencia de mayores. Una cifra que se ha duplicado en los últimos tres años. ... La Diputación ha querido este miércoles precisar que el 80% de esas personas, 793, ya reciben prestaciones que les ayudan en su vida diaria. La responsable del departamento de políticas sociales, Maite Peña, ha desgranado estos datos en respuesta a una interpelación de EH Bildu en las Juntas Generales, muy crítica con la gestión del Ejecutivo foral porque «solo se han hecho el 55% de las plazas anunciadas» y porque el centro Adinberri está «paralizado».

De las personas que ya están siendo atendidas pero que todavía esperan para entrar en una residencia, Peña ha señalado que 270 guipuzcoanos cuentan con «recursos básicos pero esenciales para la atención domiciliaria o semiresidencial». Otras 95 se benefician de los centros de día repartidos por las localidades del territorio y 60 están siendo atendidas por el servicio de ayuda a docimicilio. Otras 151 personas compaginan varios servicios de los antes ya mencionados. Además, 34 tiene prestaciones sociosanitarias y 183 cuidados específicos.

Peña ha querido destacar en la cámara legislativa que «es importante destacar que de los 892 personas que se encuentran en lista de espera para una plaza residencial 221 ya están siendo atendidos en plazas residenciales, bien sean temporales, especializadas o sociosanitarias con un nivel de asistencia superior, o plazas básicas con una prestación económica». Y ha apuntado que son 189 las personas que en la actualidad no cuentan con una prestación o servicio asignado.

La responsable del departamento de políticas sociales ha subrayado que el incremento de la lista de espera guarda «una estrecha relación con el aumento de los nuevos casos de dependencia detectados en la sociedad actual». En un contexto marcado por el progresivo envejecimiento de la población, «estos casos han experimentado un crecimiento significativo. En los cinco últimos años, ha incrementado de 28.237 a 30.782 las personas con dependencia».

La Diputación ha destacado que en 2024 se ha hecho «un gran trabajo» al abrir 143 plazas en residencias. También ha recalcado que el centro Adinberri de Pasaia contará con 124 plazas residenciales, 22 en apartamentos para toda la vida y un centro de día vinculado. Arbes de Irun -que ha sido duramente criticado por EH Bildu por los retrasos- ofrecerá 130 plazas residenciales para personas mayores, además de 26 en unidades específicas para personas con discapacidad, dos centros de día con capacidad para 55 personas y 50 plazas en apartamentos para toda la vida.

Criticas de EH Bildu

La juntera de EH Bildu, Estitxu Elduaien, ha criticado en el pleno que la propia Diputación de Gipuzkoa «anunció el año pasado 79 nuevas plazas en las residencias de mayores, pero solo ha ofrecido 44». «Sólo el 55%, es decir, poco más de la mitad de las plazas anunciadas. Y lamentablemente, no es novedad que en el ámbito de los cuidados los pronósticos realizados por la Diputación se queden en un índice de cumplimiento del 50% o menos, ya que llevan años anunciando unos números que luego no se cumplen. Recordemos, si no, el grado de cumplimiento del último mapa de servicios sociales: de 2018 a 2021 la Diputación anunció en su día la creación de 869 plazas. Ese objetivo, sin embargo, lo consiguió dos años más tarde, dos años más tarde», ha detallado.

Además, Elduaien ha apuntado que «el año pasado se incrementó un 27% el tiempo de espera» y que «la situación de la residencia Arbes de Irun, una residencia de mayores que se iba a construir en 2008 y que 17 años más tarde aún está sin construir». «La misma situación se da en Adinberri de Pasaia. Que se anunció al menos hace una década, y hoy por hoy, todavía están las obras paralizadas», ha dicho la juntera de la izquierda independentista.