La Diputación de Gipuzkoa lamenta el nuevo retraso de la conexión del TAV con Navarra: «No es bueno para nadie»

«Cualquier retraso del Tren de Alta Velocidad no es bueno ni para Gipuzkoa ni para Euskadi». Así ha reaccionado la Diputación de Gipuzkoa ante ... la noticia de que la decisión sobre qué trazado conectará el TAV con Navarra, si por Ezkio o por Vitoria, se ha retrasado de nuevo hasta al menos la primavera del próximo año.

El Ministerio de Transportes transmitió que las catas en la sierra de Aralar no se han realizado todavía y que el inicio de ellas es «inminente», consecuencia de que su informe técnico y la decisión final se vuelve a posponer. Irune Berasaluze, portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, ha manifestado este martes que «entendemos que cualquier retraso en las obras del TAV no es bueno para Gipuzkoa y tampoco para Euskadi».

Ha reiterado que la Diputación «siempre ha apostado por el tren de alta velocidad y también que la conexión con Nafarroa sea a través de Ezkio porque creemos que es la vía más adecuado por la descarbonización, para mejorar la competitividad económica y para la cohesión territorial de Euskadi». Ha deseado que «como consecuencia de esas catas el informe técnico que se haga avale la posición que nosotros siempre hemos defendido de la conexión por Ezkio y, sobre todo, que se haga cuanto antes».

Sin embargo, ha lamentado que «cualquier retraso no es bueno y lo que queremos es que el tren llegue cuanto antes y que no haya más retrasos».

Más «celeridad»

La de Berasaluze, sin embargo, no ha sido la única reacción al respecto este martes. «Pedimos menos fechas y más informes». Así de contundente se ha mostrado la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La también consejera de Autogobierno ha lamentado que «llevamos ya muchos años de retraso». Por ello, ha defendido que «lo verdaderamente importante es que Euskadi pueda contar ya con la alta velocidad porque la alta velocidad va a suponer en Euskadi un salto cualitativo y necesitamos que esos informes se hagan lo antes posible». Ubarretxena, que sí ha considerado muy positivo el anuncio de que vayan a comenzar las catas en Aralar, ha pedido «celeridad» al Gobierno central para poder contar cuantos antes con los informes técnicos pertinentes que determinarán si la conexión del TAV con Navrra discurrirá por Ezkio o por Vitoria.

Por su parte, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha manifestado que le parece «bien» el inicio de la catas en la sierra de Aralar, aunque también ha criticado al Ejecutivo central por los retrasos. «Como todo con el Gobierno español, tarde, pero bien», ha respondido a preguntas de los periodistas.

En este sentido, el regidor donostiarra ha lamentado que se haya anunciado «otro retraso más», en alusión a que el informe no estará listo hasta la primavera del año que viene. «Y solo para tomar la decisión, no ya para hacerlo, que no sabemos cuándo va a empezar a circular el Tren de Alta Velocidad», ha criticado.