La dermatosis nodular ha llevado a suspender las ferias ganaderas

El último brote de tuberculosis bovina que ha obligado a la ganadería de festivos Bergarako Zezenak a tomar la decisión de sacrificar la totalidad ... de sus 90 ejemplares reabre el debate sobre la gestión de estas situaciones epidemiológicas en Gipuzkoa en plena incertidumbre por la dermatosis nodular contagiosa (DNC). El Gobierno Vasco y las diputaciones forales de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava acordaron el pasado miércoles la suspensión temporal, hasta el 30 de noviembre, de todas las ferias, certámenes y concentraciones ganaderas como medida preventiva frente a la enfermedad que ha golpeado con dureza varias explotaciones en Cataluña y Francia. El Ejecutivo vasco puntualizó que esta fecha podría ser prorrogada «en función de la evolución de la enfermedad». La decisión se tomó «bajo principio de precaución» y tras haber mantenido diversas reuniones con el sector por parte de las tres instituciones forales, entre ellas la celebrada el jueves en Zizurkil con los ganaderos guipuzcoanos.

La suspensión afecta a ferias, concursos, certámenes, romerías, herri kirolak, mercados y cualquier evento con carácter temporal para todas las especies (excepto perros y gatos) en Euskadi. Las instituciones vascas insisten en la «importancia de seguir las recomendaciones y medidas preventivas facilitadas por las administraciones agrarias». Se trata de medidas enmarcadas dentro de una estrategia de prevención, y que se basan en tres pilares fundamentales: bioseguridad, control de vectores y vigilancia sanitaria.

Cataluña, principal afectada

Las medidas adicionales se basan en tres pilares: bioseguridad, control de vectores y vigilancia sanitaria

Italia fue el punto de entrada de la dermatosis nodular en Europa occidental. El primer foco se detectó a finales de septiembre en la isla de Cerdeña. La enfermedad alcanzó también la región de Lombardía y en la actualidad todavía se mantienen activos 72 focos. Apenas diez días después se detectaron los primeros casos en Francia, que con el paso de los días fueron expandiéndose hasta diferentes regiones del país. Borgoña, Occitania o Auvernia sufrieron a mediados de este mes las primeras medidas de prevención y control ante el «empeoramiento de la situación epidemiológica».

Estas restricciones, en cambio, no fueron suficientes para frenar el avance de la dermatosis nodular. La enfermedad siguió cruzando fronteras y el pasado día 3 se notificó el primer caso positivo en una granja de recría de Castelló d'Empúries, en la provincia catalana de Girona. Desde entonces, la presencia del virus ha llegado hasta diecisiete explotaciones de la comarca.

Las autoridades catalanas activaron los protocolos de control, aplicando el sacrificio generalizado en las explotaciones con ejemplares enfermos y cercando las zonas afectadas en un radio de 50 kilómetros, donde se ha puesto en marcha una campaña de vacunación para inmunizar a la cabaña bovina. Pese a los esfuerzos para aplacar los efectos de esta enfermedad, la dermatosis nodular ya ha obligado a sacrificar cerca de 3.000 vacas en Cataluña.