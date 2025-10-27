Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la feria de ganado de este verano en Irun. De la Hera

La dermatosis nodular ha llevado a suspender las ferias ganaderas

El Gobierno Vasco anunció la medida el pasado miércoles y se mantendrá vigente, al menos, hasta el próximo 30 de noviembre

Martin Ruiz Egaña

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

El último brote de tuberculosis bovina que ha obligado a la ganadería de festivos Bergarako Zezenak a tomar la decisión de sacrificar la totalidad ... de sus 90 ejemplares reabre el debate sobre la gestión de estas situaciones epidemiológicas en Gipuzkoa en plena incertidumbre por la dermatosis nodular contagiosa (DNC). El Gobierno Vasco y las diputaciones forales de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava acordaron el pasado miércoles la suspensión temporal, hasta el 30 de noviembre, de todas las ferias, certámenes y concentraciones ganaderas como medida preventiva frente a la enfermedad que ha golpeado con dureza varias explotaciones en Cataluña y Francia. El Ejecutivo vasco puntualizó que esta fecha podría ser prorrogada «en función de la evolución de la enfermedad». La decisión se tomó «bajo principio de precaución» y tras haber mantenido diversas reuniones con el sector por parte de las tres instituciones forales, entre ellas la celebrada el jueves en Zizurkil con los ganaderos guipuzcoanos.

