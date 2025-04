Manuel Lezertua afronta la recta final de su segundo y último mandato al frente del Ararteko.

– ¿Qué balance hace de estas dos décadas?

– ... Cuando llegué había unas 8.000 intervenciones al año. Ahora estamos casi en 15.000. En 10 años ha subido mucho. Es un trabajo que exige una implicación personal muy grande. Hay que tener un compromiso con los derechos de las personas, con la dignidad y con el trabajo, con la búsqueda de soluciones, que desgasta mucho. Creo que lo he hecho con todas mis fuerzas y que no he dejado pasar ningún caso en el que podía hacer algo para solucionar las quejas que me hicieron las personas.

– ¿Ha habido algún caso que le haya marcado especialmente?

– Los casos de niños se me quedan muy atragantados. Atragantados porque me generan una tensión muy importante. Ver a los niños sufrir me parece la injusticia más insoportable. Y luego tienes, evidentemente, satisfacciones. Cuando una persona te escribe y tienes algunas cartas que te emocionan. Una señora que te llama y dice que gracias alArarteko le han reconocido a la dependencia.

– ¿Le ha quedado algo por conseguir?

– Ser Ararteko es acumular frustraciones. Tienes algunos momentos de satisfacción cuando has conseguido solucionar el problema, pero cuando no lo has conseguido te lo tienes que comer con patatas. Hay cosas que a mí me parecen evidentes y luego no me han hecho caso. Y tengo que convivir con esa frustración.

– ¿Qué características tiene que tener un buen Ararteko?

– Tiene que ser sobre todo independiente, tener credibilidad y sensibilidad. Había un maestro mío que me dijo que cuando te vas si no tienes más enemigos de los que tenías cuando entraste, es que lo has hecho mal.

– ¿Qué consejo le da a su sucesor?

– Que asegure siempre que actúa con independencia, que no admita ninguna injerencia en su trabajo, y que hable y diga lo que tiene que decir con independencia de criterio.