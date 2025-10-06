Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Idoia Otaegui, directora académica de la Fundación Cursos de Verano de la EHU (UIK), y Juana Goizueta, vicerrectora del Campus de Gipuzkoa de la EHU, realizan el balance de esta edición. José Mari López

Los Cursos de Verano de la EHU cierran su 44ª edición con más de 14.000 participantes en 170 actividades

Este año se ha visto marcado por un mayor compromiso con el profesorado y la docencia

C. Turiel

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:56

Comenta

Los Cursos de Verano de la EHU han cerrado esta edición con la participación de 14.330 personas a lo largo de las 170 actividades ... organizadas en los últimos meses -el acto oficial de apertura tuvo lugar el 2 de julio-, según el balance realizado esta mañana por Juana Goizueta, vicerrectora del Campus de Gipuzkoa de la EHU, e Idoia Otaegui, directora académica de la Fundación Cursos de Verano de la EHU (UIK) en una comparecencia celebrada en el Palacio Miramar de Donostia.

