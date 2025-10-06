Los Cursos de Verano de la EHU cierran su 44ª edición con más de 14.000 participantes en 170 actividades

Los Cursos de Verano de la EHU han cerrado esta edición con la participación de 14.330 personas a lo largo de las 170 actividades ... organizadas en los últimos meses -el acto oficial de apertura tuvo lugar el 2 de julio-, según el balance realizado esta mañana por Juana Goizueta, vicerrectora del Campus de Gipuzkoa de la EHU, e Idoia Otaegui, directora académica de la Fundación Cursos de Verano de la EHU (UIK) en una comparecencia celebrada en el Palacio Miramar de Donostia.

Así, el balance «positivo» de esta decición de los Cursos de Verano de la EHU consolidan la iniciativa como «un espacio de intercambio de conocimiento y reflexión críticasobre los grandes retos de la sociedad», han celebrado. Y es que las ponencias de este curso se han centrado en «temas de gran interés social» como Cultura y Arte, Sociedad, Salud, Educación, Derecho, Economía y Empresa, Ciencia y Tecnología. También otras cuestiones transversales como «convivencia, democracia, sostenibilidad e inteligencia artificial han impregnado los debates en las aulas, reflejando el contexto social y geopolítico actual», han señalado.

Según han concretado, la media de participantes por actividad ha sido de 72 personas, «con más de un centenar en una veintena de cursos». El nivel de participación también pone en valor cómo los Cursos de Verano están dirigidos a toda la ciudadanía, pues el perfil de las y los estudiantes ha sido «variado en edad, género, nivel formativo y profesión». No solo eos. También el profesorado se ha visto más implicado. Goizueta y Otaegui han subrayado que este año se ha reforzado la colaboración con el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación y con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Fruto de esta cooperación se han desarrollado programas especiales dirigidos al profesorado como 'Aprender para enseñar' e 'Ikasiz Hezi', que han celebrado su 25º aniversario «reuniendo a cientos de docentes en torno a la innovación pedagógica, las identidades de género, el bienestar emocional o la inteligencia artificial».

Desde la perspectiva organizativa, los Cursos de Verano «son fruto de la cooperación con una amplia variedad de entidades», han agradecido. El 70% de los cursos se ha organizado en colaboración con agentes externos a la EHU: empresas, asociaciones y distintos colectivos que consideran estratégico organizar Cursos de Verano. «Esto permite integrar, además del conocimiento académico, miradas profesionales y experienciales de diferentes ámbitos, conformando una rica y compleja amalgama para la actualización y transferencia del conocimiento». Recién finalizada la edición, UIK abrirá el plazo para presentar propuestas de Cursos de Verano a partir del 1 de noviembre, hasta el 30. En este sentido, Idoia Otaegui, directora académica de UIK, invita a todas las personas interesadas en organizar un curso a enviar sus propuestas a través de la plataforma uik.eus.