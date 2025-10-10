Cuatro colegios públicos de Gipuzkoa enseñan árabe y cultura marroquí El Parlamento Vasco rechazó ayer la petición del PP de anular este programa opcional y extraescolar emanado de un convenio entre España y Marruecos

Gaizka Lasa San Sebastián Viernes, 10 de octubre 2025, 06:38

Cuatro colegios públicos de Gipuzkoa participan en el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, un curso lingüístico y cultural coordinado por personal de la embajada del país alauí y el Ministerio de Educación del Gobierno de España. Está dirigido a alumnado de cualquier origen, no sólo marroquí, y lo imparten profesores funcionarios de Marruecos. Otros tres centros vizcaínos y tres más alaveses se han sumado también al programa, de tal manera que un total de 142 alumnos reciben esta formación como actividad extraescolar.

Según el departamento vasco de Educación, «es un programa de carácter estatal, no transferible a las administraciones educativas de las comunidades autónomas, pero cuya aplicación compete a las mismas». El programa tiene varios objetivos, tal y como se detalla en la página web del ministerio: «Enseñar la lengua árabe y la cultura marroquí»; proporcionar al alumnado de ese país «una formación que le permita salvaguardar su identidad y vivir su cultura respetando la del país de acogida»; «asegurar la inclusión escolar y sociocultural» de este alumnado; «fomentar la educación intercultural; y cooperar con las familias y facilitar la comunicación con el profesorado».

Precisamente, el PP ha presentado en el Parlamento Vasco una moción para pedir al Ejecutivo de Gasteiz que anule este programa, moción que fue rechazada ayer (40 votos negativos, 25 abstenciones y 8 'síes'). En su lugar, salió adelante una enmienda pactada entre PNV y PSE en la que se insta al Ministerio de Educación a que garantice que los contenidos que se imparten en el programa «respeten y se ajusten a lo recogido en el derecho internacional en relación a Marruecos y el Sáhara occidental».

En el debate de la Cámara, la parlamentaria popular Muriel Larrea criticó que «Rabat envía a sus propios profesores para impartir historia, geografía y cultura, pero desde la perspectiva oficial marroquí, sin ningún control de nuestras instituciones», lo que, «en la práctica, significa que en nuestras aulas se presenta como legítima la ocupación del Sáhara y se silencia de forma sistemática la memoria y la identidad del pueblo saharaui». Del mismo modo, la parlamentaria de EH Bildu Diana Urrea consideró «absolutamente inadmisible que en nuestros centros educativos se está borrando del mapa al Sáhara Occidental».

Por contra, desde el grupo nacionalista vasco, Aritz Abaroa señaló que el camino no es quitar el programa sino «corregirlo si hubiera algún problema» y lamentó que los discursos de PP y Vox tienen «mucho de ideológico y muy poco de educativo». La parlamentaria socialista Estibaliz Canto defendió lo que consideró «un puente cultural que facilita la inclusión y ayuda a mejorar la relación escuela-familia».

El programa se imparte en otras comunidades autónomas como Cataluña, Galicia, Andalucía, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Baleares, aunque en Madrid y Murcia –comunidades gobernadas por el PP– se ha tomado la decisión de eliminarlo de sus aulas.