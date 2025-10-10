Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos alumnos reciben clase de árabe por parte de un profesor marroquí. Javier Martán

Cuatro colegios públicos de Gipuzkoa enseñan árabe y cultura marroquí

El Parlamento Vasco rechazó ayer la petición del PP de anular este programa opcional y extraescolar emanado de un convenio entre España y Marruecos

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:38

Comenta

Cuatro colegios públicos de Gipuzkoa participan en el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, un curso lingüístico y cultural coordinado por personal de la embajada del país alauí y el Ministerio de Educación del Gobierno de España. Está dirigido a alumnado de cualquier origen, no sólo marroquí, y lo imparten profesores funcionarios de Marruecos. Otros tres centros vizcaínos y tres más alaveses se han sumado también al programa, de tal manera que un total de 142 alumnos reciben esta formación como actividad extraescolar.

Según el departamento vasco de Educación, «es un programa de carácter estatal, no transferible a las administraciones educativas de las comunidades autónomas, pero cuya aplicación compete a las mismas». El programa tiene varios objetivos, tal y como se detalla en la página web del ministerio: «Enseñar la lengua árabe y la cultura marroquí»; proporcionar al alumnado de ese país «una formación que le permita salvaguardar su identidad y vivir su cultura respetando la del país de acogida»; «asegurar la inclusión escolar y sociocultural» de este alumnado; «fomentar la educación intercultural; y cooperar con las familias y facilitar la comunicación con el profesorado».

Precisamente, el PP ha presentado en el Parlamento Vasco una moción para pedir al Ejecutivo de Gasteiz que anule este programa, moción que fue rechazada ayer (40 votos negativos, 25 abstenciones y 8 'síes'). En su lugar, salió adelante una enmienda pactada entre PNV y PSE en la que se insta al Ministerio de Educación a que garantice que los contenidos que se imparten en el programa «respeten y se ajusten a lo recogido en el derecho internacional en relación a Marruecos y el Sáhara occidental».

En el debate de la Cámara, la parlamentaria popular Muriel Larrea criticó que «Rabat envía a sus propios profesores para impartir historia, geografía y cultura, pero desde la perspectiva oficial marroquí, sin ningún control de nuestras instituciones», lo que, «en la práctica, significa que en nuestras aulas se presenta como legítima la ocupación del Sáhara y se silencia de forma sistemática la memoria y la identidad del pueblo saharaui». Del mismo modo, la parlamentaria de EH Bildu Diana Urrea consideró «absolutamente inadmisible que en nuestros centros educativos se está borrando del mapa al Sáhara Occidental».

Por contra, desde el grupo nacionalista vasco, Aritz Abaroa señaló que el camino no es quitar el programa sino «corregirlo si hubiera algún problema» y lamentó que los discursos de PP y Vox tienen «mucho de ideológico y muy poco de educativo». La parlamentaria socialista Estibaliz Canto defendió lo que consideró «un puente cultural que facilita la inclusión y ayuda a mejorar la relación escuela-familia».

El programa se imparte en otras comunidades autónomas como Cataluña, Galicia, Andalucía, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Baleares, aunque en Madrid y Murcia –comunidades gobernadas por el PP– se ha tomado la decisión de eliminarlo de sus aulas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  2. 2 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  3. 3 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  6. 6

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  7. 7

    La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso
  8. 8

    La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu
  9. 9 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  10. 10

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuatro colegios públicos de Gipuzkoa enseñan árabe y cultura marroquí

Cuatro colegios públicos de Gipuzkoa enseñan árabe y cultura marroquí