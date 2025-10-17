La crisis del alquiler se agudiza en Gipuzkoa con una caída del 20% en la firma de nuevos contratos

La crisis del alquiler no da tregua en Gipuzkoa. En el primer trimestre del año se depositaron en el registro oficial del Gobierno Vasco 1. ... 463 fianzas correspondientes a nuevos contratos de arrendamiento. Son un 10% menos que en el trimestre anterior y hasta un 20% menos que un año antes. Es, de hecho, la cifra más baja desde las 1.160 del segundo trimestre de 2020, en pleno confinamiento estricto de la fase más dura de la pandemia. En términos comparables, es la más baja desde las 1.417 del tercer trimestre de 2016, nueve años antes.

Son datos publicados este viernes en la Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL), que recoge las fianzas obligatorias que los propietarios deben depositar en el Gobierno Vasco con cada nuevo contrato. En un contexto de escasez de oferta, con viviendas que salen al alquiler «a cuentagotas», como insisten en alertar las agencias inmobiliarias, la estadística no especifica cuántos de esos nuevos contratos corresponden a renovaciones o cambios de inquilino en un piso que ya estaba arrendado, y cuántas son nuevas viviendas que se han podido sumar al mercado del alquiler.

Una pista la da la cifra total de fianzas vigentes, que en Gipuzkoa ascendía en marzo a 31.212, de las que 30.691 correspondían a pisos y las otras 521 a viviendas unifamiliares. El parque de 30.691 pisos arrendados es un moderado 0,6% superior al del trimestre anterior.

859,4 euros al mes

Respecto a los precios, la estadística muestra un ligero descenso de la renta media acordada en los nuevos contratos. En el primer trimestre del año esta se situó en 859,4 euros mensuales, un 2% menos que los 877,3 del trimestre precedente, aunque un 3,4% más que doce meses antes. Ahora bien, el recorte trimestral no quiere decir que los pisos salgan al mercado más baratos. La explicación es que son de menor tamaño. Así lo demuestra que el precio por metro cuadrado siga subiendo y esté en 11,6 euros, frente a los 11,5 del trimestre anterior y los 10,7 de un año antes.

Considerando el total de viviendas alquiladas, no solo los nuevos contratos, la renta media en Gipuzkoa es de 812,8 euros mensuales, a razón de 10,4 euros por metro cuadrado.

En el caso de San Sebastián, los números se magnifican. La renta media de las nuevas fianzas depositadas en el trimestre se situó en 1.124 euros al mes. Como en el caso del conjunto de Gipuzkoa, la cifra es un 2,2% inferior a la del trimestre anterior, y un 2% superior a la de un año antes. La rebaja trimestral también se explica por el menor tamaño de las viviendas arrendadas. El precio por medio cuadrado se dispara en la capital hasta los 15,7 euros, frente a los 15,3 del último trimestre de 2024 y los 14,4 de doce meses antes. Quiere esto decir que el precio por metro cuadrado ha seguido disparándose un 9% en el último año.

Los datos corresponden al primer trimestre de este año, antes de que en octubre entraran en vigor en Gipuzkoa los límites de precios a los alquileres.