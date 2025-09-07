«El crecimiento de los delitos por menores de 14 va ligado al uso de herramientas digitales sin control»

Más delitos y a edades más tempranas, podría ser el titular del apartado que la Memoria de la Fiscalía del País Vasco reserva a menores ... de edad en su edición de 2025, referida a la casuística del año anterior. Al margen de los casos de lesiones y hurtos –«casi siempre objetos de poco valor en centros comerciales»–, también se observa un aumento de ilícitos como las agresiones sexuales, la violencia de género y doméstica o el acoso escolar. Hasta 159 infracciones, esto es, dos de cada diez llegadas a la Fiscalía de Gipuzkoa, fueron cometidas por menores de 14 años, que, por tanto, resultan inimputables penalmente al no haber cumplido la edad mínima. Este dato triplica las 56 registradas en 2023. Un incremento que «va muy ligado al uso cada vez más frecuente y a edades más tempranas de herramientas digitales sin control», aseguran fuentes de la Fiscalía guipuzcoana.

Al no tener recorrido penal, los fiscales del territorio acabaron archivando esos 159 expedientes abiertos a menores de 14 años. Pero el archivo no significa tabla rasa ni olvido. Por prescripción legal, terminan «siempre en manos de la Diputación Foral, y es ella quien decide qué casos se derivan a los servicios sociales» y cuáles asume «en función de la mayor o menor situación de riesgo en la que se encuentre el o la joven». En el informe de la Fiscalía vasca, se advierte como «muy grave» que se delegue en servicios sociales «asuntos relativos a conductas sexuales inadecuadas». En este sentido, los fiscales guipuzcoanos apuntan que «si un joven ha cometido un delito de agresión sexual, quizás haya que analizar la situación de riesgo con doble factor de corrección». En cualquier caso, valoran, son «frecuentes» las reuniones entre Fiscalía y Diputación para abordar los problemas referidos a menores.

Los delitos de violencia de género suben un 50% «por el mal uso de los aparatos digitales y el no calado de los discursos de igualdad»

Pese al aumento de los delitos contra la libertad sexual en todo tipo de escenarios –la calle, domicilio, vehículo, viaje de estudios....–, los fiscales debieron afrontar menos casos de esta índole en centros de acogida de Gipuzkoa. Sin embargo, como vienen haciendo desde hace un par de años, inciden en «la necesidad de crear centros diferenciados por sexos». La idea, que según puntualizan «no es acogida» por el ente foral, se plantea desde el prisma de «la prevención» al entender que «es más fácil que haya conductas sexuales en centros mixtos, con jóvenes con las hormonas revolucionadas y, además, con problemas psico-emocionales derivados de su propia situación de desamparo». Por este motivo, ciñen «en principio» su propuesta «a los centros de protección para jóvenes con problemas de conducta».

Nueva policía judicial

Uno de los delitos que sobresale entre la tipología delictiva es el de lesiones, que «generalmente» se dan «entre iguales». Aumentan de 143 a 222, en parte porque «hechos que antes no se denunciaban, ahora se denuncian». En ocasiones están relacionados con bandas criminales integradas por menores «de diferentes nacionalidades y también autóctonos», detallan desde la Fiscalía, que mantiene «una actuación coordinada con la Ertzaintza».

Los fiscales advierten del surgimiento de bandas criminales formadas por menores autóctonos y de origen inmigrante

En su última memoria, referida a 2024, la Fiscalía vasca revelaba que las tres territoriales detectan «la inexistencia de un Grupo de Menores en la Ertzaintza» y «la necesidad de potenciar la formación policial en labores de investigación penal mejorando las funciones que tienen encomendadas de policía judicial específica». En Gipuzkoa, esta unidad funciona desde finales de primavera bajo «la dirección funcional de fiscales»: la forman dos agentes con previsión de ir ganando efectivos. También las hay en Bizkaia y Álava, y existe otra «para casos más graves» en la ertzain-etxea de Erandio. «Desde que la fiscal superior (de la CAV) reclamó crear esta unidad, la actitud de la dirección de la Ertzaintza es muy positiva».