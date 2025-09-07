Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un menor de 14 años consulta su teléfono móvil, que a veces se convierte en una herramienta para cometer delitos. Sonia Tercero

«El crecimiento de los delitos por menores de 14 va ligado al uso de herramientas digitales sin control»

La sección de Menores de la Fiscalía de Gipuzkoa pone el foco en el uso «inapropiado»de estas tecnologías y cada vez «a edades más tempranas»

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:06

Más delitos y a edades más tempranas, podría ser el titular del apartado que la Memoria de la Fiscalía del País Vasco reserva a menores ... de edad en su edición de 2025, referida a la casuística del año anterior. Al margen de los casos de lesiones y hurtos –«casi siempre objetos de poco valor en centros comerciales»–, también se observa un aumento de ilícitos como las agresiones sexuales, la violencia de género y doméstica o el acoso escolar. Hasta 159 infracciones, esto es, dos de cada diez llegadas a la Fiscalía de Gipuzkoa, fueron cometidas por menores de 14 años, que, por tanto, resultan inimputables penalmente al no haber cumplido la edad mínima. Este dato triplica las 56 registradas en 2023. Un incremento que «va muy ligado al uso cada vez más frecuente y a edades más tempranas de herramientas digitales sin control», aseguran fuentes de la Fiscalía guipuzcoana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  2. 2

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  3. 3

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  4. 4

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  5. 5

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  6. 6

    Hamarratz, la nueva aventura zumaiarra de Anne Agirre
  7. 7 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  8. 8

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
  9. 9

    El aeropuerto de Bilbao elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  10. 10

    La cifra de guipuzcoanos que opera con criptomonedas se triplica en dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «El crecimiento de los delitos por menores de 14 va ligado al uso de herramientas digitales sin control»

«El crecimiento de los delitos por menores de 14 va ligado al uso de herramientas digitales sin control»