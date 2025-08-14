Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El grupo de tiempo libre de Vilafranca del Penedès, en el flysch, uno de los enclaves que más les ha impresionado.

«La costa es bonita, pero el interior es igual de espectacular»

Tiempo libre. ·

Jóvenes de un esplai catalán recorren Gipuzkoa durante 10 días con sus tiendas de campaña. «La gente ha sido muy hospitalaria», agradecen

Naroa Izagirre

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:57

Anoche hubo muchas lágrimas en el albergue de Askizu: algunas porque en este enclave de Getaria finalizaba un periplo de diez días por «sitios preciosos ... habitados por gente muy amable», y porque el año que viene toca cambio de roles. «Los 25 jóvenes del grupo pasarán a ser monitores y nosotros, los monitores, dejaremos de serlo porque hay que dar paso a las nuevas generaciones». Griselda Masdeu ha sido, junto a Pau, Berta, Laia y Lluc, la responsable del Grup Esplai Parroquial - «somos como los scouts»- del municipio barcelonés de Vilafranca del Penedes que los últimos días ha recorrido tanto el interior como la costa del territorio durmiendo, principalmente, en tiendas de campaña y realizando rutas «muy bonitas». Hoy regresan a tierras catalanas, «y queremos agradecer la hospitalidad de los guipuzcoanos. La imagen que muchas veces se tiene de los vascos no coincide con la realidad. La gente ha sido súper amable».

