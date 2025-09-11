Corte y by-pass en la AP-8 este domingo para retirar el camión volcado en Zarautz Se aprovechará la madrugada para realizar una operación para la que se requiere una grúa de gran tonelaje y se reparará también la bionda

El camión siniestrado el pasado lunes en la AP-8 a la altura de Zarautz y que desde entonces se encuentra volcado en el arcén será retirado este domingo. Así lo ha anunciado la Diputación de Gipuzkoa, quien ha adelantado que para realizar la operación hará falta que la autopista en dirección Donostia en ese punto se corte en su totalidad durante unas cuantas horas y el tráfico se desvíe mediante by-pass por el carril contrario.

A primera hora de la madrugada de este domingo 14 de septiembre comenzarán los trabajos para retirar el camión accidentado. «Para su retirada se utilizará un camión grúa de gran tonelaje, aprovechando la franja horaria con menos tráfico», explican desde el departamento de Infraestructuras viarias. También se repondrá la bionda, añaden.

Por ello, los dos carriles en dirección Donostia estarán cerrados desde medianoche hasta las 09.00 horas de la mañana del domingo. Durante este tiempo el tráfico se desviará por el by-pass habilitado en uno de los carriles del tronco en sentido Bilbao entre el pk 42,8 y el 40.

El siniestro se produjo el pasdo lunes pasadas las 13.00 horas, cuando el conductor del mismo, que viajaba dirección Irun, perdió el control del vehículo y acabó llevándose varios metros de la bionda y volcado en el arcén. Por suerte, el conductor no sufrió heridas de consideración, pero el tráiler quedó totalmente varado contra un montículo.

