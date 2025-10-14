Cortada la AP-8 en Irun sentido Donostia
Agentes de la Ertzaintza están desviando el tráfico por la N-121A
A. I.
Martes, 14 de octubre 2025, 07:42
Un suceso ocurrido alrededor de las cinco de esta madrugada ha obligado a cortar la AP-8 a la altura de Irun, sentido Donostia. Según ... informa el Departamento de Seguridad, agentes de la Ertzaintza están desviando el tráfico por la N-121A y por el centro de la localidad fronteriza. Hay alrededor de un kilómetro de retenciones
Según las mismas fuentes una persona se ha precipitado por el puente Internacional de Biriatou y el cuerpo ha sido arrollado por un turismo. Se está a la espera del levantamiento del cadáver.
En actualización
Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.
Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión