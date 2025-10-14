Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortada la AP-8 en Irun sentido Donostia

Cortada la AP-8 en Irun sentido Donostia

Agentes de la Ertzaintza están desviando el tráfico por la N-121A

A. I.

Martes, 14 de octubre 2025, 07:42

Comenta

Un suceso ocurrido alrededor de las cinco de esta madrugada ha obligado a cortar la AP-8 a la altura de Irun, sentido Donostia. Según ... informa el Departamento de Seguridad, agentes de la Ertzaintza están desviando el tráfico por la N-121A y por el centro de la localidad fronteriza. Hay alrededor de un kilómetro de retenciones

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  3. 3 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  4. 4 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  5. 5 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  6. 6

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  7. 7

    El Departamento de Salud frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  8. 8

    EH Bildu considera «inadmisible» que el PNV llame fascistas a las personas que se enfrentaron a la Falange en Vitoria
  9. 9 El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»
  10. 10

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cortada la AP-8 en Irun sentido Donostia

Cortada la AP-8 en Irun sentido Donostia