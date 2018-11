«Conocer a los pacientes es vital para salvar vidas» El doctor Pedro del Río explica que la actual proximidad con los pacientes les ayuda a «discriminar» entre los que «están enfermos y los que creen estarlo» I. M. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 9 noviembre 2018, 12:38

Cercanía, empatía y conocimiento. Son términos vitales para trabajar en un servicio de emergencias y sirven para saber exactamente cómo actuar en cada determinado caso sanitario. La utilización de los servicios de emergencias no es ilimitada y saber gestionar bien los recursos puede salvar vidas. Para ello, conocer a los pacientes que llaman al 112 o al 943461111 es clave y la posible unificación del servicio en el barrio bilbaíno de Txurdinaga haría -«probablemente»- desaparecer la red tejida hasta el momento en Gipuzkoa entre esos pacientes habituales y los médicos del servicio. El doctor Pedro del Río expone un claro ejemplo de situaciones cotidianas que cambiarían completamente «si el plan del Departamento de Salud» sale adelante.

Cuenta el médico que «en nuestro territorio, como en todos, hay gente que se pone muy enferma y gente que cree estar enferma. La proximidad que tenemos nos permite discriminar entre unos y otros. Porque conocemos a muchos de los pacientes que nos llaman. Hay personas recurrentes que al teléfono simulan una gravedad. Eso supone que si no les conoces les vas a mandar una ambulancia seguro. Y el número de ambulancias en Gipuzkoa es finito, no infinito. Y si tienes un día que te llaman tres de esas personas que tú no conoces y te llaman diciendo que están muy mal, les mandas a cada una de ellas una ambulancia. Es decir, ya tienes ocupadas tres de las cuatro ambulancias a tu disposición en Donostia. Puede suceder que a continuación haya un accidente grave en la ciudad de un autobús con niños. Y ya no dispones de tres ambulancias porque están ocupadas. Entonces tienes que mover otras de la red de Gipuzkoa. Y este mero movimiento te puede suponer después una reclamación. Y resulta que el juez te exige que confirmes en qué estaban ocupadas las ambulancias y si se justifica esa ocupación. Esto me ha pasado a mí. Por un lado tienes que dar respuesta pero también tienes que justificar la ocupación de esos recursos sanitarios. En el momento no lo puedes saber si no conoces a las personas que han llamado a Emergencias pero pasado el evento, tú sabes que esas tres personas que han ocupado las ambulancias tenían 'pupitis' aguda y que en el autobús había dos niños gravemente heridos que no han podido ser atendidos y han muerto. ¿Cómo justificas tú eso a toro pasado? De ninguna manera. ¿Y a quién culpan? A mí. Y las penas en estos casos son muy severas».

«a no estamos hablando solo del operativo -añade-, es la responsabilidad que tienes detrás a nivel legal tú como persona. Porque luego, todos los profesionales que trabajamos en Emergencias nos vamos a casa y cada uno se lleva sus muertos, sus heridos graves y también sus pequeños éxitos. Estas situaciones se evitan con cercanía y conociendo a los pacientes».