Una alumna levanta la mano para preguntar al profesor en un colegio concertado. E.P.

Los colegios concertados de Euskadi cobran de media una cuota de 98,5 euros al mes

Educación. ·

Según un estudio de la asociación CICAE, este importe es el tercero más alto de España tras los de Cataluña y Madrid

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:24

Los colegios concertados vascos cobran, de media, cuotas por valor de 98,5 euros al mes, cantidad solo superada en Cataluña (219 euros al mes) ... y Madrid (135 euros), según un estudio publicado hoy por CICAE, una asociación que agrupa a colegios privados de toda España. Esta entidad denuncia en su décimo estudio que cada año aumenta la cuantía y el número de colegios concertados visitados que cobran cuotas educativas a las familias. Euskadi es, al menos, una de las comunidades que presenta una evolución descendente en la cuota que cobran los colegios. De hecho, la media ascendía a 160 euros en el curso 2022/23, con lo que la bajada ha sido de casi el 40% en el intervalo de tres años. El curso pasado, la media ascendió a 120,7 euros.

