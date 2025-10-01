Los colegios concertados de Euskadi cobran de media una cuota de 98,5 euros al mes

Los colegios concertados vascos cobran, de media, cuotas por valor de 98,5 euros al mes, cantidad solo superada en Cataluña (219 euros al mes) ... y Madrid (135 euros), según un estudio publicado hoy por CICAE, una asociación que agrupa a colegios privados de toda España. Esta entidad denuncia en su décimo estudio que cada año aumenta la cuantía y el número de colegios concertados visitados que cobran cuotas educativas a las familias. Euskadi es, al menos, una de las comunidades que presenta una evolución descendente en la cuota que cobran los colegios. De hecho, la media ascendía a 160 euros en el curso 2022/23, con lo que la bajada ha sido de casi el 40% en el intervalo de tres años. El curso pasado, la media ascendió a 120,7 euros.

La estadística media no oculta que existen notables diferencias entre unos centros y otros. Así, el colegio que más dinero pide a las familias es el SEI Europa de Getxo, con cuotas de 190 euros. En este apartado, el de la cuota máxima, Euskadi ocupa la quinta posición del ranking. Cataluña vuelve a ser la que localiza el centro más exigente, con un máximo de 1.100 euros, Valencia tiene otro que cobra 450 euros, Madrid alberga una institución que pide 277 euros y Galicia, otra que recaba 255 euros por cada alumnos.

Muchas familias desconocen si están obligadas por ley a pagar una cuota y, según el estudio, Cataluña y País Vasco son las comunidades en las que menos mención se hace en las entrevistas al carácter voluntario de la cuota, siendo el País Vasco la comunidad en la que no se explica el concepto de voluntariedad en casi el 100% de los casos.

El análisis a nivel de España muestra diferencias significativas en función de la tipología societaria de los colegios. Así, los centros de titularidad mercantil son los que imponen las cuotas más elevadas, con una media de 114 euros al mes. Por el contrario, las congregaciones religiosas registran las aportaciones más bajas, con una media de 74,43 euros. Las sociedades anónimas, cooperativas y sociedades de responsabilidad limitada concentran los mayores casos de obligatoriedad y exclusión, alcanzando en el caso de las sociedades anónimas hasta un 88 %.