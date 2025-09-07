La Capitanía Marítima de Pasaia impuso 59 multas graves el año pasado

Martin Ruiz Egaña Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las inspecciones corren a cargo de los cuerpos policiales y sus servicios marítimos, pero la competencia para interponer multas por las infracciones detectadas corre a cargo de la Capitanía Marítima. En este caso, el ente de Pasaia es el encargado de recibir las denuncias de las autoridades y dictaminar si dichas faltas son merecedoras de sanción.

El año pasado, la Capitanía Marítima de Pasaia sancionó 59 infracciones graves, la cifra más alta en los últimos tres cursos y 27 más que en 2023. Respecto a la cuantía recaudada mediante estas multas, en 2024 ascendió a los 45.720 euros, casi el triple que el año anterior. El ente portuario ha calificado todas estas sanciones como «infracciones graves».

En total, desde 2022 se han cuantificado 152 sanciones interpuestas por la Capitanía Marítima, ingresando por ellas una cantidad de 112.080 euros. Las faltas más reiteradas están relacionadas con la náutica de recreo. Entre ellas destacan las multas por no llevar a bordo la documentación preceptiva o poseerla caducada; navegar sin titulación suficiente o superando sus atribuciones, así como hacerlo con más personas que las que tiene autorizada la embarcación; fondear en zonas prohibidas o dejar la embarcación fondeada sin nadie a bordo.

Pero no son las únicas infracciones que sanciona la Capitanía Marítima. Entre las multas del año pasado destacan las impuestas a las pruebas náutico-deportivas por no comunicar la celebración de la competición al Centro de Coordinación de Salvamento Maritimo de Bilbao (CCS). También se han sancionado buques extranjeros por infracciones relativas al porcentaje de azufre en combustibles.