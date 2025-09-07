Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una patrullera de la Guardia Civil entra en el puerto de Pasaia. LOBO ALTUNA

La Capitanía Marítima de Pasaia impuso 59 multas graves el año pasado

Martin Ruiz Egaña

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Las inspecciones corren a cargo de los cuerpos policiales y sus servicios marítimos, pero la competencia para interponer multas por las infracciones detectadas corre a cargo de la Capitanía Marítima. En este caso, el ente de Pasaia es el encargado de recibir las denuncias de las autoridades y dictaminar si dichas faltas son merecedoras de sanción.

El año pasado, la Capitanía Marítima de Pasaia sancionó 59 infracciones graves, la cifra más alta en los últimos tres cursos y 27 más que en 2023. Respecto a la cuantía recaudada mediante estas multas, en 2024 ascendió a los 45.720 euros, casi el triple que el año anterior. El ente portuario ha calificado todas estas sanciones como «infracciones graves».

En total, desde 2022 se han cuantificado 152 sanciones interpuestas por la Capitanía Marítima, ingresando por ellas una cantidad de 112.080 euros. Las faltas más reiteradas están relacionadas con la náutica de recreo. Entre ellas destacan las multas por no llevar a bordo la documentación preceptiva o poseerla caducada; navegar sin titulación suficiente o superando sus atribuciones, así como hacerlo con más personas que las que tiene autorizada la embarcación; fondear en zonas prohibidas o dejar la embarcación fondeada sin nadie a bordo.

Pero no son las únicas infracciones que sanciona la Capitanía Marítima. Entre las multas del año pasado destacan las impuestas a las pruebas náutico-deportivas por no comunicar la celebración de la competición al Centro de Coordinación de Salvamento Maritimo de Bilbao (CCS). También se han sancionado buques extranjeros por infracciones relativas al porcentaje de azufre en combustibles.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  2. 2

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  3. 3

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  4. 4

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  5. 5

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  6. 6

    Hamarratz, la nueva aventura zumaiarra de Anne Agirre
  7. 7 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  8. 8

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
  9. 9

    El aeropuerto de Bilbao elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  10. 10

    La cifra de guipuzcoanos que opera con criptomonedas se triplica en dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Capitanía Marítima de Pasaia impuso 59 multas graves el año pasado

La Capitanía Marítima de Pasaia impuso 59 multas graves el año pasado